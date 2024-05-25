İnternet tarayıcınızın adres çubuğundaki kilit simgesinin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız, yalnız değilsiniz.

Yapılan yeni bir araştırma, bu simgenin anlamını bilenlerin sayısının oldukça az olduğunu ortaya koyuyor.

Eğer siz de kilit simgesi bulunan sitelerin güvenli olduğunu düşünüyorsanız, fena hâlde yanılıyorsunuz demektir!

Şimdi gelelim gerçek anlamına.

Tarayıcı adres çubuğunda görünen kilit simgesi, web sunucusu ile kullanıcının bilgisayarı arasında gönderilen verilerin şifrelenmiş olduğunu ve başkaları tarafından okunamayacağını belirtir.

528 internet kullanıcısıyla yapılan araştırmada, katılımcıların sadece %5'inin kilit simgesinin gerçek anlamını bildiği ortaya çıktı.

Kilit simgesinin yanlış anlaşılması, internet kullanıcıları için ciddi güvenlik riskleri oluşturabilir.

Katılımcıların çoğu, kilit simgesinin güvenli web sayfasını işaret ettiğini veya sitenin virüs/şüpheli bağlantılar içermediğini düşündü.

Bazıları ise bu simgenin sitenin "güvenilir" olduğunu, zararlı olmadığını veya "gerçek" bir site olduğunu düşündü.

Google, kilit simgesinin yarattığı yanlış anlamaları ortadan kaldırmak amacıyla bu simgeyi "ayarlama simgesi" ile değiştirdi. Böylece kullanıcılar, simgeyi daha doğru bir şekilde anlayabildi.

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