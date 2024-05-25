Tarayıcıların Sol Üst Köşesindeki Kilit Simgesi Aslında Ne Anlama Geliyor? Hayır, Site Güvenilir Demek Değil!

2 dk okuma süresi
4
2
1
0
0
İnternet tarayıcınızın adres çubuğundaki kilit simgesinin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız, yalnız değilsiniz.

Yapılan yeni bir araştırma, bu simgenin anlamını bilenlerin sayısının oldukça az olduğunu ortaya koyuyor.

Eğer siz de kilit simgesi bulunan sitelerin güvenli olduğunu düşünüyorsanız, fena hâlde yanılıyorsunuz demektir!

Şimdi gelelim gerçek anlamına.

Tarayıcı kilit simgesi

Tarayıcı adres çubuğunda görünen kilit simgesi, web sunucusu ile kullanıcının bilgisayarı arasında gönderilen verilerin şifrelenmiş olduğunu ve başkaları tarafından okunamayacağını belirtir.

528 internet kullanıcısıyla yapılan araştırmada, katılımcıların sadece %5'inin kilit simgesinin gerçek anlamını bildiği ortaya çıktı.

Kilit simgesinin yanlış anlaşılması, internet kullanıcıları için ciddi güvenlik riskleri oluşturabilir.

Tarayıcı kilit simgesi

Katılımcıların çoğu, kilit simgesinin güvenli web sayfasını işaret ettiğini veya sitenin virüs/şüpheli bağlantılar içermediğini düşündü.

Bazıları ise bu simgenin sitenin "güvenilir" olduğunu, zararlı olmadığını veya "gerçek" bir site olduğunu düşündü.

Google, kilit simgesinin yarattığı yanlış anlamaları ortadan kaldırmak amacıyla bu simgeyi "ayarlama simgesi" ile değiştirdi. Böylece kullanıcılar, simgeyi daha doğru bir şekilde anlayabildi.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Doğuran da Google Öldüren de: Bir Zamanlar Hepimizin Kullandığı "Tarayıcı Araç Çubukları"na Ne Oldu?
İLGİLİ HABER

Google Görseller’in, Jennifer Lopez Elbisesine Dayanan İnanılmaz Ortaya Çıkış Hikâyesi
İLGİLİ HABER

Ortak Wi-Fi Alanları İddia Edildiği Gibi Gerçekten Tehlikeli mi? İşte Güvenlik Uzmanlarının Verdiği Cevaplar
İLGİLİ HABER

Wi-Fi Açık Uyumanın Üstünüzdeki Potansiyel Etkisini Öğrenince Telefonunuzla Aynı Odada Yatmak Bile İstemeyebilirsiniz!
İLGİLİ HABER

Son Noktayı Koyuyoruz: Mobil Veri mi Yoksa Wi-Fi mı Bataryayı Daha Çabuk Bitiriyor?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
4
2
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
4
2
1
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler