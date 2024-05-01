Telefonu kullanmasanız bile, ister Wi-Fi olsun ister hücresel veri (mobil veri) bağlantısı, bataryayı tüketir ancak biri çok daha fazla. Hangisi olduğunu açıklıyoruz...

Evde ve ve dışarıdayken telefonunuzun batarya ömrü azalma hızında bir farklılık olduğunu fark etmiş miydiniz? Daha önce fark etmeseniz de birazdan öğreneceksiniz çünkü birinde çok daha fazla batarya harcanıyor.

Bakalım Wi-Fi mı yoksa mobil veri mi sinsi sinsi bataryanın ömrünü emiyor? Öğrenmek için okumaya devam edin!

Telefon, başka cihazlarla bağlantı kurarken bataryadan güç alıyor.

Telefonunuz diğer cihazlarla iletişime geçtiği anda bataryası azalmaya başlıyor. Bu iletişim ya da iletim süreci, verinin yayılmasını ve verinin alınmasını içeriyor. Süreç için ise verici ile alıcı anteni kullanılıyor. Bu akımların detaylarına girip sizi teknik bilgi ve terimlere boğmadan devam edelim.

Verilerin alınması ile iletilmesi için enerji gerektiğinden bu enerjiyi batarya sağlıyor ve sinyal gücünü korumak için daha fazla güç gerekiyor. Bu nedenle sinyal gücü ve antenlerin konumu, batarya ömrünüzü önemli ölçüde etkileyebiliyor.

Bu durumda Wi-Fi mı yoksa hücresel veri mi daha çok batarya tüketiyor dersiniz?

Hücresel baz istasyonları genellikle Wi-Fi sağlayıcılarına kıyasla çok daha uzakta bulunuyor. Hücresel kapsama alanının zayıf olduğu bölgelerde, telefon zayıf sinyal aldığı için bağlantıyı sürdürme çabasını artırıyor. Hâliyle bu da yüksek batarya tüketimine neden oluyor.

Ek olarak, bir yerden başka yere gitmek, telefonun sürekli olarak baz istasyonu değiştirmesine sebep oluyor ve yine pil tüketimi artıyor.

Bunların aksine Wi-Fi sağlayıcılar genellikle 100-150 metrelik alanlarda bulunuyor ve bildirim, mesaj ya da arama gibi durumlar olmadığı müddetçe batarya tüketimi hemen hemen sıfıra iniyor.

Kısacası Wi-Fi, mobil veriye kıyasla çok daha az batarya tüketiyor. Evinizde otururken bataryanızın ne kadar yavaş bittiğini fark etmediyseniz bile bundan sonra muhtemelen fark edeceksiniz!

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