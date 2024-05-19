Google Görseller’in, Jennifer Lopez Elbisesine Dayanan İnanılmaz Ortaya Çıkış Hikâyesi

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Jennifer Lopez’in elbisesi, koskoca Google Görseller özelliğinin yaratılmasında nasıl bir itici güç olabildi? Öğrenmek için 2000 yılına ışınlanıyoruz!

Jennifer Lopez’in 2000 yılında Grammy Ödülleri’nde giydiği, dikkat çekici Versace elbisesi öylesine büyük bir etki yarattı ki internetteki hayat kurtarıcı araçlardan biri olan Google Görseller’in ortaya çıkmasına sebep oldu.

“Google Görseller ve Jennifer Lopez ne alaka?” diyorsanız sizi daha fazla meraka boğmadan Google Görseller’in yaratılışının ilginç hikâyesini anlatalım.

Google Görseller’den önce internet nasıldı?

Jennifer lopez

Google’ın “Görseller” özelliği hayata geçmeden önce kullanıcılar, bağlantılara göre ayrılmış metin sayfalarının arasında arama yapmak zorunda kalıyordu ve bu epey zahmetli bir iş oluyordu. Yalnızca görselleri arayamıyorlardı.

Ta ki Jennifer Lopez’in 2000 yılında giydiği elbiseye kadar. Google yöneticisi Eric Schmidt, bu elbisenin şimdiye kadar aratılan en popüler sorgu olduğunu söyledi. Ancak kullanıcılar, tam olarak istediklerine ulaşamıyordu. Elbiseyi bulmak için önce metin sayfalarına tıklayarak aramaları gerekiyordu.

2001 yılında, Google Görseller kullanıma sunuldu.

google görseller

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve değişen ihtiyaçlara cevap vermek isteyen Google, görsel aramaların önemini bu elbiseyle fark etti. Böylece Jennifer Lopez’in ikonik elbisesinin görsellerine bakma arzusu temel alınarak Google Görseller ortaya çıktı.

Günümüzde ise Google Görseller’de milyarlarca görsel bulunuyor. Böyle bir özelliğin ortaya çıkışı şaşırılacak bir şey olmasa da fikri ateşleyen gücün Jennifer Lopez’in elbisesi olması çok ilginç!

Kaynaklar: GQ, BBC

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