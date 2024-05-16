Telefonlarımız yanımızda olmadan bir saniye bile duramıyoruz. Uyurken dahi yatağımızın içinde tutuyoruz. Peki yattığımızda telefonumuzun Wi-Fi bağlantısını açık bırakmak ne gibi bir sonuca yol açabilir?

Evet, günümüz dünyasında elimizi attığımız her şeyin zararlı olduğu söyleniyor. “Öyle yaparsan şöyle olur, böyle yaparsan sağlığın etkilenir…” vb. cümleleri duymaya alıştık.

Telefonlarımız da bu tarz konuların sık sık öznesi oluyor. Biz de içeriğimizde, Wi-Fi açık bir şekilde uyumanın gerçekten zararlı olup olmadığı konusunu ele alacağız.

Wi-Fi bağlantısından “EMF’ler” yayılıyor.

Wi-Fi bağlantısından yayılan düşük frekanslı EMF’ler (elektromanyetik alan) hakkında fikir ayrılıkları var. Bazı uzmanlar, Wi-Fi’dan yayılan EMF’lerin o kadar da tehlikeli olmadığını öne sürerken bazıları uzun süreli maruz kalmada ciddi etkileri olabileceğini iddia ediyor.

Evet; röntgen ya da MR gibi yüksek frekanslı, iyonlaştırıcı radyasyona sahip taramaların sağlıklı bir şey olmadığını biliyoruz. Peki düşük frekanslı, iyonlaştırıcı olmayan EMF’ler?

Kimi uzmana göre bu durum; bilişsel sorunlardan tutun kansere kadar gidebiliyor.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, bu türden EMF’leri de insanlar için olası kanserojen olarak listeliyor. Kanser gibi kronik hastalıkların EMF’lere sürekli maruz kalmanın bir sonucu olabileceğini söylüyor.

Ayrıca bu maruz kalma, melatonin (uyku hormonu) üretiminin bozulması arasında doğrudan bir bağlantı var. Wi-Fi ağından yayılan görünmez ışınlar, derin uykuya geç girişe ve uyku aşamaları arasında harcanan sürenin azalmasına sebep oluyor. Böylece ortaya kalitesiz bir uyku çıkıyor ancak tek problem bu da değil…

Elektromagnetic Biology and Medicine dergisinde, 2018 tarihinde yayımlanan bir araştırmaya göre EMF’lere uzun süre boyunca maruz kalmak; anksiyete, stres ve depresyona yol açıyor.

Ancak bazı araştırmalar tam tersini gösterebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve onun gibi diğer sağlık kuruluşları, Wi-Fi cihazlarının yaydığı radyasyon seviyelerinin çoğu insan için güvenli olduğunu söylüyor. İddialarına göre bu radyasyon seviyeleri, uluslararası güvenlik sınırları içinde kaldığından zararlı değil.

Yine de konu hakkında farklı türden iddialar bulunduğundan modemin bulunduğu odada uyumamaktan veya uyurken telefonun Wi-Fi bağlantısını kesmekten zarar gelmez.

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