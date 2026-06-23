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Hindistan'ın Teknoloji Devi Tata Electronics Siber Saldırıya Uğradı: Apple ve Tesla'nın Gizli Dosyaları Ele Geçirildi!

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Apple, Tesla gibi devlerle çalışan Hindistan merkezli Tata Electronics siber saldırıya uğradığı bildirildi. Saldırıda 630 GB boyutunda 200 bini aşkın gizli dosya ele geçirildi.

Hindistan'ın Teknoloji Devi Tata Electronics Siber Saldırıya Uğradı: Apple ve Tesla'nın Gizli Dosyaları Ele Geçirildi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Elektronik üretiminde dünyanın en önde gelen şirketlerinden biri olan, Apple, Tesla gibi teknoloji devleriyle ortak çalışan Tata Electronics’in devasa bir siber saldırıya uğradığı açıklandı. Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre saldırı sonucunda çok sayıda gizli belge ele geçirildi.

Siber güvenlik uzmanlarına göre saldırı, World Leaks ismi verilen bir kötü amaçlı grup tarafından gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda toplam boyutu 630 GB seviyelerine ulaşan 200 binden fazla dosyanın ele geçirildiği ve Dark Web üzerinden yayımlandığı da gelen haberler arasında yer aldı.

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Hindistan'ın Teknoloji Devi Tata Electronics Siber Saldırıya Uğradı: Apple ve Tesla'nın Gizli Dosyaları Ele Geçirildi!
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Apple ve Tesla’nın sırları sızdırıldı

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Tata Electronics, Apple ve Tesla gibi teknoloji devleriyle çalışıyor. Hatta Apple’ın Çin dışındaki en büyük üretim ortaklarından biri konumunda. Durum böyle olunca da birçok Apple ve Tesla gizli belgeleri Tata Electronics’te de bulunuyor. İddialara göre sızıntıdan bu belgeler de etkilendi.

Güvenlik uzmanlarının "World Leaks" sitesinde yaptığı aramalarda, "Apple" kelimesiyle eşleşen 181 dosya ve klasörün yanı sıra, iPhone devre kartı bileşenlerinin kalite denetim standartlarını içeren 52 sayfalık özel bir doküman ortaya çıktı. Ayrıca, veri tabanında Tata’nın Tamil Nadu eyaletinde bulunan ana iPhone montaj fabrikasının yer aldığı "Hosur" bölgesiyle ilgili 33 farklı dosya ve klasörün bulunduğu bildirildi. Konuya yakın kaynaklar, Apple’ın sızıntı sonrasında geniş çaplı bir analiz ve inceleme süreci başlattığını aktardı..

Sızıntının diğer büyük kurbanı ise elektrikli otomobil devi Tesla oldu. Sızdırılan veriler arasında Tesla'nın merakla beklenen projelerine ait belgeler yer alıyor. Sitedeki klasörlerden birinin "NV36 Chargeport Controller - North America" (Kuzey Amerika Şarj Portu Kontrolörü) adını taşıdığı ve bunun Tesla’nın yenilenen Model Y SUV aracı için üretilen parçalara atıfta bulunduğu iddia ediliyor. Bir başka belgede ise Tesla’nın makyajlanan Model 3 sedan aracı için yürüttüğü ve kamuoyunda "Project Highland" kod adıyla bilinen gizli projesine ait ticari sır niteliğinde çizimler yer alıyor. Dosyaların altında doğrudan "Apple Inc.'in tescilli ve gizli bilgilerini içerir" ve "Tesla Inc.'in ticari sırrıdır" ibarelerinin yer alması sızıntının vahametini gözler önüne seriyor.

Apple ve Tesla’dan konuya ilişkin henüz resmî bir gelişme yaşanmadı. Olayın birkaç hafta önce yaşandığı gelen bilgiler arasında. Tata, saldırıya uğrayan sistemlerine anında müdahale protokollerinin uygulandığını ve siber olayın şirketin dünya genelindeki operasyonlarını hiçbir şekilde etkilemediğini açıkladı. Şimdilik elimizdeki bilgiler bu kadar. Başka gelişmeler olursa sizlerle paylaşacağız.

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Apple Tesla

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