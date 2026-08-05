Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Ağustos 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 300 Bin TL İndirim Var!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

BYD’nin Ağustos 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde SEAL, SEALION 7, HAN ve TANG modelleri yer alıyor. BYD HAN için açıklanan 300 bin TL’lik kampanya farkı dikkat çekiyor.

Ağustos 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 300 Bin TL İndirim Var!
Deniz Şen Deniz Şen /

BYD, Ağustos 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede markanın tamamen elektrikli modelleri SEAL, SEALION 7, HAN ve TANG yer alıyor. Temmuz ayında BYD HAN için kampanyalı fiyat açıklanırken, diğer modellerde tavsiye edilen liste fiyatı üzerinden fiyatlandırma paylaşıldı.

Bu içerikte BYD’nin Ağustos 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve kampanyalı fiyat bilgilerini inceliyoruz. Aşağıdaki özet tabloda markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarını ve varsa kampanyalı fiyatlarını bulabilirsiniz.

İçerikten Görseller

Ağustos 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 300 Bin TL İndirim Var!
BYD Seal
BYD Sealion 7
BYD Han
BYD Tang

BYD fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı
BYD SEAL 4.077.000 TL -
BYD SEALION 7 4.190.000 TL -
BYD HAN 4.873.000 TL 4.573.000 TL
BYD TANG 5.418.000 TL -

Otokoç'ta Fiat sıfır araç alımlarında sana özel sıfır faizli fırsatlar için tıkla!

BYD SEAL fiyatları - Ağustos 2026

BYD Seal

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli 390 kW AWD Excellence 4.077.000 TL -

BYD SEAL, markanın elektrikli sedan modeli olarak sportif çizgileri ve dört tekerlekten çekişli yapısıyla listede yer alıyor. Excellence donanımıyla sunulan model, Ağustos 2026 fiyat listesinde BYD ürün gamının en erişilebilir seçeneği olarak öne çıkıyor.

BYD SEAL opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BYD SEALION 7 fiyatları - Ağustos 2026

BYD Sealion 7

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli 390 kW AWD Excellence 4.190.000 TL -

BYD SEALION 7, markanın elektrikli SUV karakterli modellerinden biri olarak Ağustos 2026 listesinde yer alıyor. 390 kW AWD motor yapısı ve Excellence donanımıyla sunulan araç, yüksek gövde tipi ve elektrikli sürüş karakterini birlikte arayan kullanıcılara hitap ediyor.

BYD SEALION 7 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BYD HAN fiyatları - Ağustos 2026

BYD Han

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli 380 kW AWD Executive 4.873.000 TL 4.573.000 TL

BYD HAN, markanın üst sınıfa konumlanan elektrikli sedan modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Executive donanımıyla sunulan araçta Temmuz 2026 döneminde kampanyalı fiyat bilgisi de paylaşıldı. Liste fiyatı ile kampanyalı fiyat arasındaki 300 bin TL’lik fark dikkat çekiyor.

BYD HAN opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BYD TANG fiyatları - Ağustos 2026

BYD Tang

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli 380 kW AWD Flagship 5.418.000 TL -

BYD TANG, markanın geniş SUV sınıfındaki elektrikli modeli olarak Temmuz 2026 fiyat listesinde en yüksek fiyatlı seçenek konumunda bulunuyor. Flagship donanımıyla listelenen araç, büyük gövde yapısı ve dört tekerlekten çekişli elektrikli motor kombinasyonuyla öne çıkıyor.

BYD TANG opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Araç Muayenesinde Yeni Dönem: 2026 Güncel Araç Kontrol Listesi ve Tüm Değişiklikler

Araç Muayenesinde Yeni Dönem: 2026 Güncel Araç Kontrol Listesi ve Tüm Değişiklikler

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Renault Duster vs Renault Boreal vs Toyota C-HR Karşılaştırma: Hangisini Almak Daha Mantıklı?

ÖTV Muafiyetli Renault Duster vs Renault Boreal vs Toyota C-HR Karşılaştırma: Hangisini Almak Daha Mantıklı?

Boşuna 'Yıldız' Değil: Mercedes'lerdeki Mühendislik Harikası Silecek Detayı

Boşuna 'Yıldız' Değil: Mercedes'lerdeki Mühendislik Harikası Silecek Detayı

Araba Elektrikli Araba BYD

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

250 Bin TL Civarında Alınabilecek En Sorunsuz Arabalar

250 Bin TL Civarında Alınabilecek En Sorunsuz Arabalar

Dizel, Mazot, Motorin: Aynı Yakıtın Neden 3 Farklı İsmi Var? İşte Sebebi

Dizel, Mazot, Motorin: Aynı Yakıtın Neden 3 Farklı İsmi Var? İşte Sebebi

Audi’nin Bu 'Basit' Klima Menfezindeki Hayran Duyulası Mühendislik Detayları

Audi’nin Bu 'Basit' Klima Menfezindeki Hayran Duyulası Mühendislik Detayları

Samsung Galaxy F70 Pro Tanıtıldı: 6000 mAh Batarya, 6 Yıl Güncelleme!

Samsung Galaxy F70 Pro Tanıtıldı: 6000 mAh Batarya, 6 Yıl Güncelleme!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com