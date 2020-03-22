Koronavirüse Karşı Online Etkinlik: Coronathon Türkiye

Koronavirüs hızla yayılmaya devam ederken, virüsün ülkemizi uğrattığı zarar da giderek artıyor. Buna karşı gelmek için Coronathon adında online bir etkinlik düzenleniyor. Ülkemizdeki bir çok köklü kurumun katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlikte fikirler ve projeler yarışacak.

Koronavirüs etkisini hızla arttırmaya devam ederken, henüz tedavisi bulunmuyor. Bağışıklığı iyi olanların olmayanlara göre daha rahat atlattığı hastalıkta, şu anda yapılabilecek en iyi şey ise evden çıkmamak. Hastalık geçtiğimiz günlerde maalesef ülkemizi de etkisi altına aldı, her geçen gün vaka sayımız artarken girişimciler bu işe bir el atmaya karar verdi. 80 tane girişimcinin katılımıyla yapılacak bu etkinlik ülkemiz için büyük bir umut vaad ediyor.

Etkinlik, 'Çözümün Bir Parçası Ol' sloganıyla yapılıyor

Coronathon adıyla online olarak yapılacak etkinliğe adlarını sıkça duyduğumuz kurumlar da destek veriyor. Ülkemizdeki en köklü üniversitelerden olan Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, İstanbul Üniversitesi gibi okullar, konuyla yakından ilgilenen sivil toplum kuruluşları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projeye destek veren kurumlar arasında başı çekiyor. Fikir ve projelerin yarışacağı bu etkinlikte yaklaşık olarak 40 kurum bulunacak.

Kazanan fikirler ise finansal açıdan desteklenerek hızla hayata geçirilecek. Bir çok köklü kurumun ve yetenekli girişimcilerin bulunduğu bu etkinlik internet üzerinden düzenleniyor. YouTube ve Instagram üzerinden canlı yayına katılarak siz de bu etkinliğin bir parçası olabilirsiniz. Sosyal, lojistiik ve diğer Çözümler adları altında 3 kategoriye ayrılan etkinlikte adeta toplu biçimde beyin fırtınası yapılacak. Eğer sizin de koronavirüsün ülkemizde bıraktığı etkilerden herhangi birine çözüm üretebilecek bir projeniz varsa buradan Coronathon'un sitesine ulaşarak katılım sağlayabilirsiniz.

Bu tarz etkinlikler Hackathon olarak adlandırılıyor. Hackathon yarışmaları Coronathon'u da içine alan bu tarz etkinliklerin genel adı. Son yıllarda iyice popülerleşen Hackathon, toplu biçimde düşünmemizi ve daha sağlıklı projeler elde etmemizi sağlıyor. Coronathon, sadece ülkemizde değil eş zamanlı olarak Amerika, Norveç gibi bir çok ülkede daha yapılacak. Umuyoruz ki, bu yarışmadan ülkemizi rahatlatacak ve virüse karşı gelmemizi sağlayacak fikirler ortaya çıkar.