Kavcıoğlu'ndan Gıda Fiyatlarına İlişkin Açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, gıda fiyatlarında yükselişlerin olduğunu kabul ederken bu durumun enflasyon oranlarına da yansıdığını söyledi. Kavcıoğlu, normalleşme sürecinin hızlanmasıyla fiyatların normalleşeceğini belirtti.

Türkiye'nin yıllardır tartıştığı meselelerin başında, ekonomi geliyor. Özellikle de son yıllarda yaşanan yüksek kur ve enflasyon, vatandaşın alım gücünü iyiden iyiye düşürmüş durumda. Bunun farklı nedenleri olduğu ifade ediliyor olsa da gelen son açıklamalar, artık yetkililerin de bazı şeylerin farkında olduğunu gözler önüne seriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda gündemi değerlendiren Kavcıoğlu, gıda fiyatlarında yaşanan artışı kabul etti. Ayrıca Türkiye'deki fiyat artışlarının dünya genelinde ilk sıralarda olduğunu belirtti. Bunun enflasyona da doğrudan yansıdığını ifade eden Başkan Kavcıoğlu, normalleşme sürecinin hızlanmasıyla fiyatların da normale ineceğine inandığını belirtti.

"Küresel enflasyonun ivmelendiği bir süreçteyiz"

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu; "Küresel enflasyonun ivmelendiği bir süreci yaşıyoruz. Küresel üretim talep artışına yetişemedi." ifadelerini kullanarak, yüksek enflasyonun yalnızca Türkiye'ye özel olmadığının altını çizdi. Türkiye'deki yüksek enflasyonun nedenleriyle ilgili de konuşan TCMB Başkanı, emtia fiyatlarının en büyük etken olduğunu belirtti. "Fiyatlama davranışlarının normalleşme hız kazandıkça normale döneceğini düşünüyoruz.” diyen Kavcıoğlu, çözümün nasıl olacağını da açıklamış oldu.

Kavcıoğlu tarafından yapılan açıklamalarda; "Açılma ve ekonomik normalleşme sürecinde dünyada enerji ve hizmet fiyatlarında belirgin artışlar görülmektedir. Küresel merkez bankaları, enerji ve salgın kaynaklı bazı sektörlerdeki yüksek oranlı fiyat artışlarının talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte geçici olacağını düşünmektedirler. Bu unsurlar önümüzdeki dönemde ülkemizde de enflasyona düşürücü yönde etki edecektir." ifadelerine de yer verildi.