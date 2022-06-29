Bu Türkçe Kelimelerden Kaçının Anlamını Bileceksiniz?

Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğünde yer alan ve günlük hayatta dilimizde yer edinememiş bazı kelimeler seçtik ve ufak bir test oluşturduk. Bakalım siz bu kelimelerden kaçının anlamını bileceksiniz.

Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlüğünde 100 binden fazla kelime olduğu biliniyor. Bu kelimelere kullanılan terimler, lehçeler, halk ağzı da eklenince sayı daha da artıyor. Fakat ortalama bir insan gündelik hayatta yaklaşık 400 kelime kullanıyor.

Tamamı Türkçe olmasa da bol bol Türkçeleştirilmiş kelimenin de yer aldığı sözlükten sizin için bazı kelimeler seçerek ufak bir doğru - yanlış testi hazırladık. Bakalım seçtiğimiz Türkçe kelimelerin anlamlarını bilebilecek misiniz?

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Hazırsanız, testimiz başlıyor! Cevaplarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!

Emmeç kelimesinin anlamı elektrikli süpürgedir. Doğru mu yanlış mı?

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Oklama kelimesinin anlamı 'dart' oyunudur. Doğru mu yanlış mı?

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Vuraç kelimesinin anlamı spatuladır. Doğru mu yanlış mı?

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Yansılanım kelimesinin anlamı ultrasondur. Doğru mu yanlış mı?

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Köprüleme kelimesinin anlamı bağdaştırmadır. Doğru mu yanlış mı?

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Sekilik kelimesinin anlamı tribündür. Doğru mu yanlış mı?

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Geçgeç kelimesinin anlamı pas geçmektir. Doğru mu yanlış mı?

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Kaptıkaçtı kelimesinin anlamı yolcu taşımakta kullanılan küçük motorlu taşıttır. Doğru mu yanlış mı?

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Uçan top kelimesinin anlamı voleyboldur. Doğru mu yanlış mı?

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Görümsetme kelimesinin anlamı 'tanıdık gelme'dir. Doğru mu yanlış mı?

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Özel ulak kelimesinin anlamı iletişim danışmanıdır. Doğru mu yanlış mı?

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Duyurumluk kelimesinin anlamı gazetedir. Doğru mu yanlış mı?

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Ahırdaş kelimesinin anlamı eküridir. Doğru mu yanlış mı?

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Belirtke kelimesinin anlamı tabeladır. Doğru mu yanlış mı?

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Güvenmelik kelimesinin anlamı kapı kilididir. Doğru mu yanlış mı?