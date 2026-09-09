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144 Hz Ekran, 8000 mAh Batarya: TECNO POVA 8 Serisi Türkiye'de Satışa Çıktı!

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TECNO, performans, uzun pil ömrü ve yapay zeka odaklı yeni telefon serisi POVA 8’i Türkiye'de satışa sundu.

144 Hz Ekran, 8000 mAh Batarya: TECNO POVA 8 Serisi Türkiye'de Satışa Çıktı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünya çapında yükselen bir akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan TECNO, ülkemizde de ilgi gören bir markaydı. Şimdi ise şirket, yaz aylarında tanıttığı POVA 8 serisi telefonlarını resmen ülkemize getirdi. Bu ser, standart POVA 8 ve POVA 8 Pro modellerinden oluşuyor.

POVA 8 modellerini performans, uzun pil ömrü, oyun ve yapay zekâ odaklı cihazlar olarak tanımlayabiliriz. Gelin her detayıyla kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaracak POVA 8 ve 8 Pro’nun detaylarına bakalım.

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144 Hz Ekran, 8000 mAh Batarya: TECNO POVA 8 Serisi Türkiye'de Satışa Çıktı!
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TECNO POVA 8 Pro neler sunuyor?

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Ekran 6,78 inç, 144 Hz, 1208x2644 piksel, 4500 nit, AMOLED
İşlemci Dimensity 7400 Ultimate
RAM 12 GB
Depolama 512 GB
Arka kamera 50 MP + 8 MP
Ön kamera 13 MP
Batarya 6500 mAh (45W)
İşletim sistemi HiOS 16 (Android 16)

TECNO POVA 8 Pro 5G, 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 7400 Ultimate 5G işlemcisinin yanında grafik performansını artırmak amacıyla geliştirilen özel P1 Grafik Çipini barındıran çift çipli bir mimariyle geliyor. Bu teknik yapı sayesinde cihaz; Mobile Legends: Bang Bang, PUBG ve Call of Duty gibi yapımlarda 144 FPS’e kadar, Genshin Impact gibi yüksek grafik gücü gerektiren oyunlarda ise 90 FPS seviyesinde performans sunabiliyor.

Görüntüleme tarafında ise Sony iş birliğiyle geliştirilen 1/1,56 inç Sony LYTIA™ 700C OIS ana sensör kullanılıyor. Zorlu ışık koşullarında hızlı odaklama sağlayan 2x2 OCL teknolojisinin yanı sıra bulanıklıkları önleyen Optik Görüntü Sabitleme (OIS) desteği de kameraya eşlik ediyor. Sistemde ayrıca 8MP ultra geniş açılı kamera ve 13MP ön kamera bulunuyor. Tüm bu donanımı 7,39 mm inceliğindeki gövdesinde toplayan telefon, 6.500mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.

TECNO POVA 8 neler sunuyor?

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Ekran 6,76 inç, 144 Hz, 1080p+, IPS LCD
İşlemci Dimensity 7100
RAM 6/8 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 50 MP
Ön kamera 13 MP
Batarya 8000 mAh (45W)
İşletim sistemi HiOS 16 (Android 16)

Serinin diğer seçeneği olan POVA 8 5G, batarya ömrünü önceliklendiren kullanıcılara odaklanıyor. TÜV SÜD tarafından iki günlük kullanıma uygunluğu belgelenen 8.000mAh batarya; 60 saati aşan konuşma, 29 saatin üzerinde YouTube ve 14 saatin üzerinde oyun süresi vaat ediyor. Tıpkı Pro modelinde olduğu gibi bu modelin bataryası da 2.000 şarj döngüsü sonrasında kapasitesinin %80'inden fazlasını koruyacak şekilde tasarlanmış. Gücünü MediaTek Dimensity 7100 5G işlemciden alan telefon, 144 Hz göz konforlu ekranı ile Honor of Kings ve Mobile Legends gibi oyunlarda 90 FPS destekliyor.

TECNO POVA 8 serisi Türkiye fiyatları

1788849732_4_POVA_8_5G

Model Versiyon Fiyatı
TECNO POVA 8 5G 8 + 256 GB 39.999 TL
TECNO POVA 8 Pro 5G 8 + 256 GB 44.999 TL
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