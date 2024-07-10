Gözlük markası Chamelo, dünyanın tek dokunuşla renk değiştiren ilk gözlüğünü tanıttı.

Gözlük markası Chamelo, iki yeni gözlük camı tanıttı. Bu camların özelliği ise dünyanın ilk renk değiştiren gözlük camları olmaları. İki gözlük camından Dusk modeli, kademeli olarak daha koyu bir güneş gözlüğüne dönerken Prismatic ise farklı renklere dönüşebiliyor. Her iki lens de elle ya da uygulama ile kontrol edilebiliyor.

Chamelo'nun eski Wayfarer gözlüklerini andıran retro çerçeveli Dusk modeli, sadece 0,1 saniyede kararabiliyor. Bu da fotokromatik camlarla kıyaslandığında 1800 kat daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Ayrıca camların ne kadar koyu olacağına da karar vermek mümkün.

Likit kristaller renk değişimini mümkün kıldı

Gözlük camlarında bir çeşit likit kristal lens kullanılıyor ve bu sayede de camların rengi kolayca değişiyor. Sıvı kristaller, üzerinden geçen akıma rağmen şeffaflığını koruyor. Gözlüğün yan tarafında yer alan düğmeler üzerinden camların rengini değiştirmek mümkün olsa da firmanın eşlikçi mobil uygulaması da aynı amaçla kullanılabiliyor.

Renk değiştiren modelde ise 1970'lerin gözlüklerinden ilham alınırken camların şeffaf, sarı, turuncu ya da pembe seçilmesi mümkün oluyor. Gözlüklerin fiyatları ise ilk modelde 385 dolardan, renk değiştiren modelde ise 580 dolardan başlıyor, yani ortalama bir güneş gözlüğünden oldukça pahalıya geldiklerini söylemek yanlış olmayacaktır.

Şimdilik bu gözlükler çok da göz alıcı durmuyor ve pek öyle herkesin tercih edeceği tarzlara sahip değiller ancak ileride bu teknoloji geliştikçe renk değiştiren gözlükler hayatımızın bir parçası hâline gelebilir.