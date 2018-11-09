Anket: Türkiye’nin En İyi İnternet Sağlayıcısı Hangisi?

Ülkemizde faaliyet gösteren pek çok internet servis sağlayıcısı (İSS) bulunuyor. Altyapı, bağlantı teknolojisi ve müşteri hizmetleri konusunda her sağlayıcının belirli üstünlükleri var. Peki son kullanıcı olarak, müşteriler ne düşünüyor. Bu haftaki anket köşemizde bu konuyu masaya yatırıyoruz.

Ülkemizde 54.33 milyon internet kullanıcı var, bu sayı genel nüfusumuzun %67’lik bir kısmına tekabül ediyor. Artık her doğan insan yeni bir internet kullanıcısı olarak dünyaya adım atıyor, internet servis sağlayıcıları için hala ulaşmak zorunda oldukları %33’lük bir pazar var. Özetlemek gerekirse internet, sürekli konuşulması gereken, hepimiz için önemli bir konu. Gelin bu konuya, AKK gibi son dönemin tartışma konuları ekseninde daha yakından bakalım. Sonra da anket sorumuza gelelim.

Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından son yıllarda yapılan çalışmalarla, Türkiye’deki internet kullanıcılarının en büyük sorunlarından olan Adil Kullanım Kotası (AKK) mağduriyetinin kaldırılmasının yolunu açmıştı. AKK, önceden belirlenen kota aşımı yapıldığında, internet hızının düşürülmesiydi.

İnternet servis sağlayıcıları, her zaman AKK konusunu farklı faturalandırma ve abonelik seçenekleri oluşturmak için kullandılar. Örneğin 100 GB AKK limitli ve 25 Mbps hıza sahip bir internet bağlantısı, kullanıcı 100 GB’lık limiti aştıktan sonra 5 Mbps’ye düşürülebiliyordu. Eğer kullanıcı, bağlantı hızının düşmesini istemiyorsa, daha yüksek AKK kotasına sahip paketlere daha yüksek fiyatlar ödemek zorundaydı. Yani sanal bir sınır dolayısıyla, normalde altyapıların yeterli olması göz ardı edilerek ticari bir düzen kurulmuş durumda. Bu konuda servis sağlayıcılarının sektörel bir birliktelik sağlaması gerek.

Zorunlu Açıklama: Tek Soruluk Dev Anket’in yeni bölümünde aslında Türkiye’deki en iyi ücretli dizi ve film platformunun sorusunu yöneltmiştik. Türkçesiyle “isteğe bağlı” yani “on demand” yayıncılık tarzında olan iki kuruluş olduğu için, bu anketi Apple ve Amazon gibi şirketlerin Türkiye’de hizmet vereceği döneme kadar erteledik.

Not: Sıralamada, BTK'nın burada yer alan raporunun 21. sayfasındaki tabloya sadık kaldık

Tek Soruluk Dev Anket’e geçmeden önce Türkiye’de son kullanıcıya hizmet veren internet servis sağlayıcılarını şöyle bir listeleyelim:

Millenicom:

Almanya merkezli European Telecommunication Holding’e ait olan şirket, 2014’ten bu yana ülkemizde faaliyet gösteriyor. Firma Türk Telekom altyapısını kullanıyor.

Turkcell Superonline:

Yerli GSM operatörü şirketi Turkcell’in İSS kolu Superonline, fiber bağlantılarda kendi altyapısını, ADSL bağlantılarda ise Türk Telekom altyapısını kullanıyor.

Vodafone Net:

İngiltere merkezli Vodafone, GSM operatörü olarak ülkemizde faaliyet göstermeye başlamış, sonrasında İSS arasına katılmıştı. Fiber altyapısı kendisine, ADSL altyapısı da Türk Telekom’a ait.

Turknet:

1995 yılından bu yana sadece İSS olarak hizmet veren Turknet, çeşitli çözümler için Türk Telekom altyapısını kullanıyor, kendisine ait olan fiber ve bakır kablolu bağlantı noktaları da var.

D-Smart İnternet:

Doğan Yayın Holding tarafından 2007 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan D-Smart, Türk Telekom ve Superonline Altyapısını kullanıyor.

Digiturk İnternet:

Tıpkı D-Smart gibi farklı şirketlerin altyapısını kullanan Digiturk, 2000 yılından bu yana hizmet veren bir yayın kuruluşu. İSS dünyasına katılması ise birkaç yıl sonrasında gerçekleşti.

Turksat:

KabloNet ve UyduNet gibi çözümleriyle kendi altyapısına sahip olan Turksat, 1990 yılından bu yana hizmet veren bir şirket. Altyapı olarak tamamen kendi ağlarına sahip.

Türk Telekom TTNET:

Türk Telekom’un alt yapısı üzerine kurulan bir şirket olan TTNET, 2006 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.

Listedeki tüm firmaların kendilerine özgü internet paketleri, müşteri hizmetleri anlayışı, altyapı anlaşmaları var. Kullanıcıların elde ettikleri deneyim ise tüm bu bileşenlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. O halde malum soruyu soruyoruz:

Tek Soruluk Dev Anket’in sonuçları, 12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayında olacak.

Diğer anket sonuçlarımıza aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz: