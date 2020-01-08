Milli Yüksek Hızlı Trenin 2023'te Raya İnmesi Hedefleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, On Birinci Kalkınma Planı ile konuşulmaya başlayan milli yüksek hızlı tren projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sıranın milli yüksek hızlı trene geldiğini ifade eden Varank, ilk prototipin 2023 yılında hazır olmasını hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye'nin gündemi son dönemlerde, onlarca yıllık bir hayal olan yerli otomobil oldu. Geçtiğimiz günlerde TOGG tarafından tanıtılan yerli otomobille ilgili heyecan henüz dinmemişken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yeni açıklamaları, vatandaşları bir kez daha heyecanlandırdı. Bakan Varank, sıranın milli yüksek hızlı trende olduğunu ifade etti.

Türkiye zaten bir süredir kendi lokomotiflerini üretiyor. Yaptığı açıklamalarda lokomotif üretimini de değerlendiren Mustafa Varank, üretilen lokomotiflerle bu alandaki yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırdıklarını belirtti. Varank'ın yaptığı açıklamalara göre kısa bir süre içerisinde, On Birinci Kalkınma Planı ile hayatımıza giren milli yüksek hızlı tren projesi ile ilgili çalışmalara başlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, milli yüksek hızlı trenin üretilmesi için TÜBİTAK ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi'nin (TCDD) birlikte çalışacağını söyledi. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 15 milyar euroluk raylı sistem ihalelerinin gerçekleştirileceğini ifade eden Varank, ihalelerin milli yüksek hızlı tren için büyük bir fırsat kapısı olduğunu açıkladı.

Aslına bakacak olursak Türkiye, bir süredir raylı sistem projeleri ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Hatta bu bağlamda TÜBİTAK ve TCDD ortaklığı, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nü açtı. Varank'a göre bu enstitü hem ihtiyaç duyulan teknolojilerin geliştirilmesi hem de geleceğe yönelik teknolojilerin temel araştırmasının yapılması için kullanılıyor.

Mustafa Varank, milli yüksek hızlı tren projesine özel sektörden şirketlerin de dahil edileceğini ve kurulacak ortaklıkların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde olacağını vurguladı. Bugün Türkiye'de aktif olarak hizmet veren şirketlerin çoğunun ürettiği raylı sistem çözümlerini yurt dışına ihraç ettiğini ve özellikle de Avrupa'ya tramvay ile hafif metrolar gönderildiğini ifade eden Varank, bunların bir araya getirileceğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, zaman zaman dikkat çekici cümleler kuran ve kurduğu cümleleri gerçekleştirmeye çalışan bir isim. Tıpkı yerli otomobil projesinde olduğu gibi milli yüksek hızlı tren projesi hakkında da bir tarih açıklaması yapan Varank, hedef olarak 2023 yılını gösterdi. Varank, milli yüksek hızlı trenin ilk prototipini 2023 yılında raylara indirmeyi hedeflediklerini ifade etti.