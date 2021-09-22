TEKNOFEST'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrik motorlu araçlara getirilen ÖTV zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vergilerin devletin ihtiyaçlarına ve sektörlerin önünü açacak şekilde bulunması gerektiğini söyleyen Varank, vergilerin mutlaka olması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği "Ne zaman 'uçan araba' desem bizimle dalga geçmeye çalışıyorlar ama uçan araba, yapay zeka, hibrit roket teknolojileri konusunda dünya bizi konuşacak." açıklamasıyla gündem olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu kez de elektrik motorlu araçlara getirilen ÖTV zamlarıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Varank, vergilerin ihtiyaca göre düzenlendiğini belirtti.

TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin yerli otomobili TOGG standında basınla bir araya gelen Bakan Varank, yaptığı açıklamalarda ÖTV'nin de KDV'nin de olması gerektiğini, bu vergilerin devletin ekonomik ihtiyaçları ve sektörlerin önünü açacak şekilde belirlendiğini belirtiyor.

"KDV olsun, ÖTV olsun ihtiyaçlar hasıl olduğunda..."

"Elektrikli araçlara gelen ÖTV zammı stratejik miydi, yerli araçları desteklemek için miydi?" sorusuna cevap veren Bakan Varank, TOGG standında şu açıklamaları yaptı:

Oradaki hamlenin özellikle ithal lüks otomobillere dönük bir ayağı vardı. Maalesef çok lüks otomobilleri daha uygun fiyatlarla Türkiye’ye getirmeye çalışanlar oldu, ona dönük bir hamleydi. Biz tabi ki vergi uygulamalarımızı hem ülkenin ekonomik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, hem de sektörlerin önünü açacak şekilde tasarlıyoruz. Tabi ki KDV olsun, ÖTV olsun ihtiyaçlar hasıl olduğunda.

Biliyorsunuz pandemi döneminde KDV’ye dönük çok ciddi indirimler gerçekleştirdik. Bu manada da Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ne sektörün önünü kesmek istiyor, ne de çok fazla ithal ve lüks otomobillerin Türkiye’de satılmasını istiyor. Bu dengeyi tutturacak şekilde önümüzdeki dönemde tabi ki bu uygulamalarını revize etmeyle ilgili çalışmaları var.