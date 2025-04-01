Telefon temizliği yaparken telefonunuza zarar vermemek için yapmanız ve yapmamanız gerekenleri adım adım anlattık.

Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan telefonlarımız, tahmin edemeyeceğiniz kadar pis. Bakteri ve virüsler, kol geziyor.

Bu nedenle temizliğini düzenli olarak yapmak önemli ancak bu temizliği yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar var. Haydi söz konusu noktaları anlatmaya başlayalım.

Kullanılması gereken malzemeyle başlayalım.

Çizik oluşturmadan telefon ekranını ve arka yüzeyini temizlemek için mikrofiber bez kullanmanız önemli.

Dezenfekte etmek için ise %70'den daha düşük konsantrasyonda izopropil alkol kullanabilirsiniz. Daha yük konsantrasyonlar, ekranın koruyucu kaplamasına zarar verebilir.

Öte yandan mikrofiber bezi hafifçe nemlendirmek için su ve sabun kullanabilirsiniz ancak suyun, telefona direkt temas etmemesine dikkat edin.

Temizlik öncesi telefonu kapatmalısınız.

Temizliğe başlamadan önce telefonunuzu kapatın ve şarjdaysa şarjdan çıkarın. Bu hem güvenlik hem de temizlik açısından önemli.

Ayrıca telefonunuzu temizlerken sıvıların açık portlara (şarj girişi, kulaklık girişi vb.) girmemesine özen gösterin. Temizlik sırasında bezi fazla ıslatmamaya dikkat edin.

Kılıf; kulaklık ve şarj portu temizliğini atlamayın.

Telefon kılıfınızı da düzenli olarak temizlemeyi unutmayın. Kılıfı çıkarıp sabunlu suyla yıkayabilir ve kuruduktan sonra tekrar takabilirsiniz.

Kulaklık girişi ve şarj portu gibi küçük alanları temizlemek için ise kuru bir diş fırçası veya ince uçlu bir temizleme fırçası kullanabilirsiniz.

Peki bu işlemleri ne sıklıkla yapmalıyız?

Telefonlarımızı haftada en az bir defa bu şekilde temizlemeliyiz. Özellikle toplu taşıma kullanımı gibi durumlarda, temizleme sıklığını artırabilirsiniz.

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