Soğuk kış gününde dışarıdasınız, bir baktınız ki evden çıkarken %50 olan şarjınız bir anda kendini yemiş bitirmiş ve sınıra dayanmış. Neler oluyor?

Telefonların soğuk havayı sevmemesinin bazı sebepleri var. Her ne kadar sinir bozucu bir durum olsa da onların da dayanabildiği bir sıcaklık seviyesi var.

Hadi o zaman kışın neden telefonları bu kadar etkilediğine ve neler yapabileceğinize bakalım.

Kışın telefonlar neden hızlı şarj kaybeder?

Telefonların şarjını depolamak ve kullanmak için kullanılan piller, lityum-iyonlardan oluşuyor ve kimyasal reaksiyonlara dayanıyorlar. İş soğuk havaya geldiğinde kimyasal reaksiyonlar yavaşlıyor ve pilin kapasitesi etkileniyor.

Aslında şarjımız bitmiyor, geçici olarak piller enerjiyi verimli kullanamıyor. Sebebi de dediğimiz gibi tamamıyla soğuk havanın lityum iyonlarının hareketlerinin sınırlanması ve normal performansını göstermesini engellemesi.

Bir başka etken ise ekranın parlaklığı ve telefonun sürekli enerji harcayan uygulamaları.

Kışın dışarısı genelde karanlık olduğundan, ekran parlaklığını artırmak ihtiyacı duyabiliyoruz. Bu da pilin hızla tükenmesine katkıda bulunuyor. Ayrıca sıcaklığı dengelemek için telefonun işlemcisi daha fazla çalışıyor ve enerji tüketiyor.

Bir diğer faktör ise pilin yaşı. Eskimiş pillerin zamanla kapasitesi azalıyor ve yeniyken olduğu kadar iyi şarj tutmayabiliyor. Bu da soğuk havalarda pilin daha hızlı bitmesine yol açabiliyor.

Telefonunuzu soğuktan nasıl koruyabilirsiniz?

Soğuk havalar ve telefon ikilisinde çözüm basit. Telefonunuzu iç cebinizde taşıyın. Montunuzun iç cebi telefonunuzu vücut ısınızla korur ve soğuktan etkilenmesini önler.

Bunun yanı sıra ısı yalıtımı sağlayan telefon kılıfı kullanabilir, arka planda çalışan gereksiz uygulamaları kapatarak ve ekran parlaklığını azaltarak da pilinizin daha uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz.

Sonuçta, sıcak bir kahveyle karlı bir manzara fotoğrafı çekmek için sağlam bir şarj şart, değil mi? Telefonunuzu sıcak tutun ve anın tadını çıkarın!

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