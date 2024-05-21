Şeffaf Telefon Kılıflarının Neden ve Nasıl Sarardığını Öğrenince Bir Daha Temizlemeye Bile Uğraşmayacaksınız

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Çoğumuz akıllı telefonlarını kılıfla birlikte kullanıyor. Bazılarının tercihi şeffaf kılıf oluyor ancak o da bir noktadan sonra sararmaya başlıyor. Peki bunun altında yatan sebep ne?

Şeffaf kılıfın zaman içinde sararması, birazdan da nedenlerini konuşacağımız üzere kaçınılmaz gibi duruyor.

Çünkü bu durum hem çevresel etkenler hem de kullanım koşullarına bağlı olarak gelişiyor ve kirlenmeden ziyade 'kimyasal reaksiyon' ile açıklanıyor. 

Güneş ışığı, şeffaf kılıflar için düşmandan farksız. 

sararmış telefon kılıfı

Güneş ışığına maruz kalan şeffaf telefon kılıfları, UV ışınlarının etkisiyle kimyasal değişikliklere uğruyor. İşte bu değişiklikler, kılıfın yapıldığı malzemede sararmaya neden olan moleküler düzeyde bozulmalar yaratıyor.

Telefon kılıflarının üretildiği malzeme de sararma sebeplerinden biri. 

sararmış telefon kılıfı

Telefon kılıflarında kullanılan malzemeler (genellikle TPU veya silikon gibi plastikler) oksijen ve diğer çevresel faktörlerle reaksiyona girerek zamanla renk değişikliğine uğruyabiliyor. 

Bahsettiğimiz bu kimyasal reaksiyonların tek sebebi çevresel etkenler değil. 

sararmış telefon kılıfı

Bizim ellerimizden bulaşan yağlar ya da diğer kirler de kılıf malzemesinin zaman içerisinde sararmasına neden oluyor. Bu yağlar, kimyasal reaksiyonları tetikliyor ve dolayısıyla renk değişimi yaşanıyor. 

Ayrıca telefonun ürettiği ısı ya da havadaki nem de kılıf malzemesinin yapısını bozup zamanla sararmaya neden olabiliyor.

Peki bunu nasıl önlemenin bir yolu yok mu?

Aslında başta da bahsettiğimiz gibi şeffaf kılıfların sararmasını önlemek çok zor. Sararmaya neden olan durum kirlenme değil de kimyasal reaksiyon olduğu ve kılıfın yapıldığı malzemeyi etkilediği için renk değişimi kalıcı oluyor

Öte yandan tabii ki kılıfı düzenli olarak temizleyerek ve doğrudan güneş ışığı almasını engelleyerek sararma süresini uzatabilirsiniz ancak ''Kim uğraşacak bunlarla?'' dediğinizi duyar gibiyim.

Kaynaklar: Pela, HowToGeek

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