Konu, hayatımızın ayrılmaz parçası hâline gelen telefon olunca detayı da çok oluyor. Gelişmiş özellikler, yüksek performanslı işlemciler ve uzun süreli kullanımlarla, telefonlarımız zaman zaman ısınabiliyor. Peki, bu ısınmanın nedenlerinden biri de telefon kılıfınız olabilir mi?

Belki de şimdiye kadar hiç düşünmediğiniz bu soru, telefonunuzu koruma amacıyla aldığınız kılıfın, aslında cihazınızın aşırı ısınmasına yol açabileceğini ortaya koyuyor.

Eğer siz de telefonunuzun, kılıf kaynaklı ısındığını düşünüyorsanız belki de seçiminizi sorgulamanın zamanı gelmiştir.

Telefon kılıfının ısınmaya etkisi nasıl oluyor?

Telefon kılıfları; telefonunuzu düşmelere, çizilmelere ve darbelere karşı koruyor. Bunu biliyoruz ancak bilmediğimiz ya da atladığımız her kılıfın yapısı ve malzemesi aynı değil.

Telefonlar, işlemcileri çalışırken ısı üretiyorlar. Isı da cihazın içinde yayılıyor ve havalandırma delikleri veya cihazın arka paneli aracılığıyla dışarı atılıyor.

Bazı kılıflar ise telefonun ısısını dışarı atmasını zorlaştırarak cihazın daha fazla ısınmasına neden olabiliyor. Özellikle kalın, kauçuk veya plastik bazlı kılıflar, telefonun doğal havalandırmasını engelleyebiliyor.

Bu da cihazın performansını düşürmekle kalmayıp uzun vadede donanım sorunlarına da yol açabiliyor.

Peki hangi kılıflar tercih edilmeli?

Bataryanızın ömrünü uzatmak, telefonunuzu korumak ve aşırı ısıyı engellemek için doğru kılıfı seçmelisiniz. Hangisini almalı?

İnce ve Havalandırmalı Kılıflar: İnce kılıflar aslında telefonun doğal ısı dağılımına daha az müdahale ediyor. Ayrıca arka yüzeyinde havalandırma delikleri olan kılıflar, ısının dışarı çıkmasına yardımcı olabiliyor. Bu yüzden de seçiminizi bunlardan yana da yapabilirsiniz.

İnce kılıflar aslında telefonun doğal ısı dağılımına daha az müdahale ediyor. Ayrıca arka yüzeyinde ısının dışarı çıkmasına yardımcı olabiliyor. Bu yüzden de seçiminizi bunlardan yana da yapabilirsiniz. Isıya Dayanıklı Malzemeler: Silikon ve TPU gibi esnek malzemeler ise hem koruma sağlıyor hem de ısıyı dağıtma konusunda diğer malzemelere göre daha iyi. Bu tür kılıflar da cihazınızın ısınmasını en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Silikon ve TPU gibi esnek malzemeler ise hem koruma sağlıyor hem de konusunda diğer malzemelere göre daha iyi. Bu tür kılıflar da cihazınızın ısınmasını en aza indirmeye yardımcı olabilir. Metal veya Alüminyum Kılıflardan Kaçının: Bu tür kılıflar genellikle şık ve cazip görünebiliyor ancak ısıyı muhafaza etme eğilimindeler ve telefonun daha hızlı ısınmasına neden olabiliyorlar. Bu yüzden de görüntüden ziyade telefonunuzu düşünmeniz daha mantıklı.

Siz hangi kılıfı kullanıyorsunuz?

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