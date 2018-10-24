Kablosuz Şarj'ın Normal Şarja Göre Avantajları Nedir?

Kablosuz şarj teknolojisi gittikçe popülerleşiyor. Ancak tüketiciler doğru kablosuz şarj cihazını nasıl seçeceklerini hala bilmiyor. Size uygun kablosuz şarj cihazını seçmek için aşağıdaki açıklamaları aklınızın bir köşesinde tutun.

Kablosuz şarj teknolojisi mobil teknoloji açısından kesinlikle yeni bir şey değil. Samsung, uzun yıllardır amiral gemilerinde bu teknolojiyi kullanıcıların hizmetine sunuyor. Bir başka büyük üretici olan Apple da geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone X ve iPhone 8 ikilisi ile kablosuz şarj teknolojisini desteklemeye başlamış oldu.

Kablosuz şarjı destekleyen bir telefona sahip olduğunuzu varsayalım. Yeni bir kablosuz şarj cihazı almak istiyorsunuz. Fakat piyasada onlarca farklı kablosuz şarj cihazı bulunuyor. Hangi cihazın sizin için daha iyi bir tercih olduğuna nasıl karar vereceksiniz? İlk olarak kablosuz şarjın avantajlarına ve dezavantajlarına, daha sonra da doğru kablosuz şarj cihazını nasıl seçebileceğinize bakalım.

Avantajlar

Kablosuz şarj teknolojisi sayesinde telefonunuzu kablolar ile bir yere sabitlemek zorunda kalmazsınız. Kablosuz şarj cihazını evinizde ya da ofisinizde kendinize yakın bir yere yerleştirerek telefonunuzu masanın üstüne bırakır gibi şarj pedinin üstüne bırakarak şarj edebilirsiniz. Böylece telefonu kullanacağınız ya da şarja takacağınız zaman kablo aramak zorunda kalmazsınız. Üstelik bazı şarj pedleri telefon standına da dönüşebilir.

Böylece telefonunuz şarj olurken siz de video izlemeye devam edebilirsiniz. Günümüzde kulaklık girişlerinin telefonlardan kaldırıldığını düşünürsek aynı anda hem telefonu şarj edip hem de müzik dinlemek için kablosuz şarj teknolojisi oldukça faydalı.

Dezavantajlar

Kablosuz şarj teknolojisi her geçen gün gelişiyor olsa da hala kablolu şarj kadar hızlı olduğu söylenemez. Bazı kablosuz şarj pedleri hızlı şarj desteğine sahip olduğu için daha hızlı görünebilir ancak kablolu bir hızlı şarja göre yine yavaş kalacaktır. Üstelik daha yavaş şarj olduğu halde telefonunuz tek bir noktada sabit kalmaya devam edecek.

Kablosuz şarj cihazını neye göre seçeceksiniz?

Kablosuz şarj cihazları, kablosuz şarj teknolojisi için bir standart olan Qi sertifikasına sahip olmalıdır. Bu sertifikaya sahip tüm kablosuz şarj cihazları, kablosuz şarj destekli akıllı telefonunuzu şarj edecektir. Yine de almaya karar verdiğiniz kablosuz şarj cihazının telefonunuzu şarj edip etmediğini kontrol etmenizde fayda var.

Dikkat etmeniz gereken bir başka nokta ise telefonunuzun kaç watt’a kadar kablosuz şarjı desteklediği. iPhone’lar için bu sınır 7.5 watt’ır. Dolayısı ile bu değerin üzerinde bir çıkışa sahip kablosuz şarj cihazı almak yalnızca cihaza fazla para ödemenize neden olur. Android için sınır 15 watt’a kadar çıkabiliyor.

Kablosuz şarj cihazının çıkışı kadar, o kablosuz şarj cihazını prize bağlayacak adaptörün gücü de son derece önemli. Düşük çıkışlı bir adaptör kullandığınızda hızlı şarj destekli bir kablosuz şarj cihazı kullansanız bile cihazınız yavaş şarj olmaya devam edecektir. Cihazınızın ne kadar hızlı şarj olduğu önemli değilse 5 watt’lık uygun fiyatlı bir kablosuz şarj pedi de işinizi görecektir.

Artık kablosuz şarj cihazı seçerken hangi detaylara bakmanız gerektiğini biliyorsunuz. Hemen bir kablosuz şarj cihazı satın almak isterseniz buraya tıklayarak bir Webtekno girişimi olan TeknoStore’dan size uygun kablosuz şarj cihazını uygun fiyata satın alabilirsiniz.