Denizli'de bir vatandaş, eski telefonunu takas edip yeni bir telefon aldı. Eski telefonundaki bilgileri silmeyi unutan vatandaş bu nedenle yüklü bir borçla ve çok sayıda icrayla mücadele etmek zorunda kaldı.

Denizli'de yaşayan Mehmet Demir adlı vatandaş, yeni bir akıllı telefon almak isteyen pek çok kişinin yaptığı gibi eski telefonunu takasta kullandı. Demir, takasta verdiği eski telefonunun içinde bulunan kişisel bilgileri ve kayıtlı şifrelerini silmeyi ise unuttu. Demir'in telefondaki bilgilerini ele geçiren hacker'lar, telefon numarasını da kopyaladı. Sonrasında da Demir'in bilgileriyle 4 bankadan yüklü miktarda para çekti, bu hesaplar üzerinden para transferi de gerçekleştirdi.

Bu sürecin sonunda Demir, yaklaşık 1 milyon TL'lik borçla karşı karşıya kalırken bankalar da Demir'e icra takibi başlattı. Şanssız adamın üzerinde şu anda 15 icra dosyası bulunurken Demir, “Eski telefonlarınızı satmayın, kimseye vermeyin. Kırıp atın, gerekirse yakın. Ben yandım başkası yanmasın. Çok kötü sıkıntılı günler geçiriyorum” ifadelerini kullandı.

Hukuki süreç başlatıldı

Konuyla ilgili olarak hukuki süreci de başlattığını belirten Demir, "19 Ekim 2022 tarihinde eski bir telefonum vardı. Telefonumu takas ettim. Fakat telefonumdaki içindeki bilgileri silmeyi unutmuşum. İnternet bankacılığı kredi kartı şifreleri hepsi telefonun içindeydi. Bunu ele geçiren hacker tüm bilgilerini kullanarak benim hesaplarımda bir trilyon bir para hareketi oluşturmuş. Bundan dolayı icraya düştüm. On beş tane icram var. Milletten tavsiyem ne olursunuz? Eski telefonlarınızı vermeyin. Kırın, atın ama vermeyin. Benim hayatım yandı. Kimsenin hayatı yanmasın. Dört tane bankaya yaklaşık bir trilyon gibi bir borcum var. Zaten hacker bir şekilde hayatımı mahvetmişti. Bu zorlu süreçte eşimden de boşandım. Beni öldürdüler bir daha öldürdüler. Bu kadar basit. Hepsi icraya geldi. 15 tane icram var Ne yapacağımı bilemedim. Artık dayanacak gücüm de kalmadı. Ne olur yol, çaresi gösterin. Şimdi bu zorlu süreçte 70 yaşında bir evim var köyümde, dedemden ama ona icra geldi. Banka satışa çıkardı evimi. Telefonumu savcılık aldı. Telefonum hala gelmedi” ifadelerini kullandı.

Telefon hafızalarını sıfırlamak, fabrika ayarlarına döndürmek mümkün. Öte yandan bu yöntem size yeterince güvenli gelmiyorsa telefonun hafıza ünitesini değiştirmek ya da sadece söküp o şekilde ancak daha düşük bir meblağa satmak bir alternatif olabilir.