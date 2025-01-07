Telefonunuzu kılıfıyla birlikte taktığınızda saniyeler içerisinde full şarjla geri alabildiğiniz yeni bir cihaz CES 2025'te tanıtıldı.

Telefonlarını şarja takmaktan sıkılanları hedefleyen Swippitt'in bu yeni teknolojisi, başlangıçta kulağa hoş gelse de süreç olarak nispeten meşaketli. Bir nevi tost makinesini andıran Swippitt Hub, telefonunuzun bataryasını saniyeler içinde değiştirerek her zaman full şarja sahip olmanızı sağlıyor.

Swippitt, özel tasarlanmış telefon kılıflarına entegre edilmiş değiştirilebilir bataryalarla çalışıyor. Telefonunuzu günlük olarak kullanırken bataryanız azaldığında kılıfınızla birlikte telefonunuzu Swippitt Hub’a yerleştiriyorsunuz.

Swippitt Hub, düşük şarjlı bataryayı çıkarıp yeniden şarj etmek üzere depolarken, yerine tam şarjlı bir batarya ile kılıfı takıyor. Bu işlem, yalnızca birkaç saniye sürüyor ve telefonunuz hemen kullanıma hazır hâle geliyor.

Swippitt Hub teknik özellikleri

Batarya Kapasitesi : Her harici batarya yaklaşık 3.500 mAh kapasite sağlıyor.

: Her harici batarya yaklaşık 3.500 mAh kapasite sağlıyor. Akıllı Uygulama : Şarj seviyesini %80 ile sınırlayarak batarya ömrünü uzatan veya günün belirli saatlerinde şarj planlayan özelleştirme seçenekleri mevcut.

: Şarj seviyesini %80 ile sınırlayarak batarya ömrünü uzatan veya günün belirli saatlerinde şarj planlayan özelleştirme seçenekleri mevcut. Uyumluluk: Swippitt, telefon kılıfıyla uyumlu olduğu sürece farklı telefon modelleriyle çalışabiliyor. İlk etapta iPhone 14, 15 ve 16 serileriyle uyumlu kılıflar üretilirken, 2025 sonunda Samsung Galaxy S serisine de destek sağlanacak.

Swippitt Hub fiyatı

Swippitt’in bu yeni teknolojisi beraberinde pil satın alımını da gerektirdiğinden biraz tuzlu.

Beş pil içeren Swippitt Hub için fiyat etiketi 450 dolar olarak belirlenirken, batarya kılıfı ise 120 dolardan satılıyor. İlk teslimatlar için ise Haziran ayı hedefleniyor.