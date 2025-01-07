Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
''Bu içerik 07.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Fırsat ürünleri:
- KOBB KB100 12Volt 100 PSI Analog Göstergeli Hava Pompası
- Bosch Home And Garden Akülü Vidalama Makinesi
- iBrush Tüm V Serisiyle Uyumlu Şarjlı Süpürge Standı
- Anker Soundcore Pyro Mini Bluetooth Hoparlör
- Spigen 45W USB-C 2 Port Mini Hızlı Şarj Aleti
- Minesk Metal 360 Derece Dönebilir Kaydırmaz Silikon Pedli ve Hava Alabilen Alüminyum Telefon Standı
- Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak
- Anker PowerWave Select+ Magsafe Kablosuz Manyetik Şarj Cihazı
KOBB KB100 12Volt 100 PSI Analog Göstergeli Hava Pompası
Çok satanlarda ilk sırada yer alan KOBB Analog Göstergeli Hava Pompası, güçlü 100 PSI / 7 Bar şişirme gücü ile otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, top, lastik bot, yatak vb. malzemeleri şişirmek için tercih edebilirsiniz.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü 382,50 TL indirimli fiyatıyla Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Bosch Home And Garden Akülü Vidalama Makinesi
3 LED'li akü göstergesiyle akü durumunu gösteren vidalama makinesi, hız tetiğine ne kadar çok bastırılırsa vidalama hızını ona göre ayarlar. Cihaz, %10 Prime indirimi ile 2.671,20 TL yerine 2.404,08 TL.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
iBrush Tüm V Serisiyle Uyumlu Şarjlı Süpürge Standı
Dyson Gen5Detect modeliyle de uyumlu olan şarjlı süpürge standı, duvarı delmeden de kullanım imkanı sunuyor.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü 959,99 TL indirimli fiyatıyla Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Anker Soundcore Pyro Mini Bluetooth Hoparlör
6W'lık güçlü sesi, 10 saatlik çalma süresi ve ışıklarıyla dikkat çeken Anker Soundcore hoparlör, sepete özel fiyatıyla 599,00 TL’ye düştü.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Spigen 45W USB-C 2 Port Mini Hızlı Şarj Aleti
45W gücü sayesinde aynı anda iki cihazı şarj eden Spigen şarj aleti, emsallerine göre %26 daha küçük tasarıma sahip. Şarj esnasında ısıyı 10°C derece kadar azaltan bu ürünü satın almak isterseniz şu an sepete özel indirim fırsatıyla 398,30 TL’ye satılıyor.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Minesk Metal 360 Derece Dönebilir Kaydırmaz Silikon Pedli ve Hava Alabilen Alüminyum Telefon Standı
360 derece dönebilir tasarımı, kaymaz ve stabil taban özellikleriyle öne çıkan bu stand, 143,92 TL indirimli fiyatıyla günün fırsatları arasında yer alıyor.
Kullanıcı yorumu:
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Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak
18/8 paslanmaz çelik yapıdaki Stanley termos, 0.35 Lt kapasiteye sahip. 4 saate kadar sıcak 6 saate kadar soğuk kullanımıyla kolaylık sağlayan termos 1.549,00 TL’den 1.084,30 TL’ye düştü.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Anker PowerWave Select+ Magsafe Kablosuz Manyetik Şarj Cihazı
Güçlü manyetik bağlantılı ve 10.000'e kadar bükülmeye dayanabilecek kablolu Anker manyetik şarj cihazı, 679,20 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
Kullanıcı yorumu:
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
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