Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 07.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Çok satanlarda ilk sırada yer alan KOBB Analog Göstergeli Hava Pompası, güçlü 100 PSI / 7 Bar şişirme gücü ile otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, top, lastik bot, yatak vb. malzemeleri şişirmek için tercih edebilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü 382,50 TL indirimli fiyatıyla Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3 LED'li akü göstergesiyle akü durumunu gösteren vidalama makinesi, hız tetiğine ne kadar çok bastırılırsa vidalama hızını ona göre ayarlar. Cihaz, %10 Prime indirimi ile 2.671,20 TL yerine 2.404,08 TL.

Kullanıcı yorumu:

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Dyson Gen5Detect modeliyle de uyumlu olan şarjlı süpürge standı, duvarı delmeden de kullanım imkanı sunuyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü 959,99 TL indirimli fiyatıyla Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

6W'lık güçlü sesi, 10 saatlik çalma süresi ve ışıklarıyla dikkat çeken Anker Soundcore hoparlör, sepete özel fiyatıyla 599,00 TL’ye düştü.

Kullanıcı yorumu:

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45W gücü sayesinde aynı anda iki cihazı şarj eden Spigen şarj aleti, emsallerine göre %26 daha küçük tasarıma sahip. Şarj esnasında ısıyı 10°C derece kadar azaltan bu ürünü satın almak isterseniz şu an sepete özel indirim fırsatıyla 398,30 TL’ye satılıyor.

Kullanıcı yorumu:

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360 derece dönebilir tasarımı, kaymaz ve stabil taban özellikleriyle öne çıkan bu stand, 143,92 TL indirimli fiyatıyla günün fırsatları arasında yer alıyor.

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18/8 paslanmaz çelik yapıdaki Stanley termos, 0.35 Lt kapasiteye sahip. 4 saate kadar sıcak 6 saate kadar soğuk kullanımıyla kolaylık sağlayan termos 1.549,00 TL’den 1.084,30 TL’ye düştü.

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Güçlü manyetik bağlantılı ve 10.000'e kadar bükülmeye dayanabilecek kablolu Anker manyetik şarj cihazı, 679,20 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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