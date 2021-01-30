Kullanıcı sayısı her geçen artan Telegram’ı bir mesajlaşma uygulamasından çok daha fazlası olarak kullanmanızı sağlayan Telegram botları sayesinde pek çok farklı işlemi uygulama üzerinden botlarla sohbet ederek gerçekleştirmeniz mümkün. 2021 yılının en güncel Telegram botlarını listeledik ve nasıl kurulacağını anlattık.

Son yayınlanan WhatsApp kullanıcı sözleşmesi sonrası pek çok kullanıcı alternatif mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Bu uygulamalar arasında en öne çıkanlardan biri olan Telegram’ın kullanıcı sayısı giderek artıyor ancak pek çok kullanıcı bu uygulamanın sunduğu özelliklere tam olarak hakim değil. Mesela Telegram botları uygulamaya neredeyse her şeyi yapabileceğiniz bir çok yönlülük kazandırıyor.

Aklınıza gelebilecek her konu ile ilgili Telegram botları bulabilirsiniz. Sizin için bazı öne çıkan botları listeledik ancak hepsini paylaşabilmek mümkün değil. Telegram botları sayesinde başka bir internet tarayıcısına gereken duymadan müzik indirmek, çeviri yapmak, APK indirmek gibi pek çok işlem gerçekleştirebilirsiniz. Telegram botları nedir, nasıl kurulur, en kullanışlı Telegram botları nelerdir sizin için tüm detaylarıyla yanıtladık.

Telegram botu nedir?

Telegram botları; belirli amaçlar doğrultusunda, belirli mesajları talimat olarak algılayarak Telegram üzerinden hizmet veren üçüncü taraf uygulamalardır. Yani aslında botların Telegram ile ilgisi yok, hizmet veren başka bir şirket var. Botlar, kullanıcıların Telegram üzerinden farklı hizmetlere kolay ulaşabilmeleri için hazırlanmış yapay zeka benzeri ancak çok daha basit uygulamalardır.

Telegram botları, yalnızca herkese açık olan bilgilerinize ve bot ile paylaştığınız bilgilere ulaşabilir. Ancak Telegram’ın tüm mesajlaşmalarda E2E uçtan uca şifreleme protokolü kullanmadığını düşünürsek bot ile yapılan görüşmeler de tıpkı diğer görüşmeler kadar üçüncü tarafların görmesine müsait durumdadır.

Telegram botları nasıl kurulur ve nasıl kullanılır?

Bazı Telegram botları kullanım için farklı mobil uygulamalar indirmenizi isteyebilir, ancak neredeyse diğer tüm botları kullanmak için yalnızca Search, Arama kısmına botun adını yazmanız yeterli olacaktır. Botu bulduğunuz zaman açılan ekrandaki Başlat butonuna dokunmanız, tıklamanız yeterli olacak.

Telegram botları başlatıldığı zaman birbirine benzer olarak bot ile neler yapabileceğini gösteren bir mesaj paylaşırlar. Burada genel olarak tek kelimeden oluşan talimatlar yer alır. Bu talimatların önüne ya da arkasına bazı kelimeler ekleyerek hizmetleri özelleştirebilirsiniz. Her botun kendine özel bir talimat listesi olabilir.

Telegram botlarını kaldırmak için ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç nokta butonuna tıklamanız, dokunmanız ve Durdur ve Botu Engelle seçeneğine dokunmanız, tıklamanız yeterli. Botu yeniden kullanmaya başlatmak için Yeniden Başlat butonuna tıklayabilir, dokunabilirsiniz.

Sizin için seçtiğimiz en kullanışlı Telegram botları:

Vortech Softwares

Freud Bot

VK Music Bot

Think Faster

Kandilli

YTA Bot

APK Downloader

File Converter

Text Magic

Yandex Translate

Ücretsiz programlar için Vortech Softwares:

@Vortechpc_bot

Vortech Softwares Telegram botu üzerinden Windows, Mac ve Linux işletim sistemine sahip bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak yazılım indirebilirsiniz. İndirebileceğiniz yazılımlar arasında Adobe programları, antivirüs programları, internet tarayıcı yükleme dosyaları ve onlarca farklı tasarım programı bulunuyor. Botu başlattıktan sonra tercihlerinize göre göre adım adım indirme bağlantısına ulaşacaksınız.

Psikoloji ile ilgili işe yarar bilgiler için Freud Bot (Türkçe):

@mobilpsikologbot

Tamamen Türkçe olan Telegram botu Freud Bot üzerinden psikoloji ile ilgili keyifli bilgiler öğrenebilirsiniz. Botun sunduğu talimatlardan size en uygun olanı seçerek ve bazen yazarak bazen de seçenekler üzerinden ilerleyerek günlük psikolojik durumunuz hakkında da bilgiler öğrenebilirsiniz. Bilimsel yanı şüpheli olsa da eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacaktır.

Müzik indirmek için VK Music Bot:

@vkmusic_bot

VK Music Bot, Telegram üzerinden cihazınıza müzik indirmeniz için geliştirilmiş bir Telegram botudur. Botu başlattıktan sonra sanatçı adı ya da şarkı adı ile arama yapın. Karşınıza aramanıza en yakın sonuçların olduğu bir mesaj ekranı çıkacak. Buradan indirmek istediğiniz şarkıya ait numaraya tıklayarak, dokunarak indirme işlemini başlatabilir ya da indirmeden dinleyebilirsiniz. Botun müzik indirme konusunda herhangi bir sınırı bulunmuyor.

İngilinizcenizi geliştirecek kelime oyunu botu: Think Faster

@ThinkFasterBot

Hem İngilizcenizi geliştirmek hem de keyifli vakit geçirmek için Think Faster Telegram botunu kullanabilirsiniz. Think Faster kullanıcılarına İngilizce bir kelime oyunu sunuyor. Botu başlattıktan sonra karşınıza İngilizce bir tanım ve gizlenmiş bir sözcük çıkıyor. Zamanla sözcüğün gizli harfleri tek tek açılıyor. Yani siz ne kadar hızlı yanıt yazarsanız o kadar yüksek bir puan elde ediyorsunuz.

Seçtiğiniz konumun 200 km çevresinde yaşanan son deprem bildirimleri için Kandilli:

@kandilli_bot

Hayatımızın bir gerçeği olan deprem ile ilgili olan Kandilli Telegram botu, Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesi üzerinden paylaşılan deprem raporlarını sunuyor. Bot üzerinden depremin şiddetine ya da konuma göre alınan bildirimleri özelleştirebiliyorsunuz. Kandilli botu, seçtiğiniz konumun 200 km çevresinde yaşanan depremleri size bildirim olarak gönderiyor.

YouTube videolarını ses olarak indirmek için YTA Bot:

@YTAudioBot

YTA Bot, YouTube videolarını ses dosyası olarak indirmenizi sağlayan bir Telegram botudur. Botu başlattıktan sonra ses dosyası olarak indirmek istediğiniz YouTube videosunun linkini mesaj ekranına yapıştırmanız yeterli. Bot, hızla karşınıza ses dosyası indirme butonu çıkaracak. Bu buton ile indirme işlemini başlatabilirsiniz. iOS cihazlar için @YTAudio_Bot Telegram botunu kullanabilirsiniz.

APK indirmek için APK Downloader:

@apkdl_bot

APK Downloader Telegram botu ile Android işletim sistemine sahip cihazlarınıza APK mobil uygulamaları indirebilirsiniz. Botu başlattıktan sonra indirmek istediğiniz uygulamanın adını yazın ve gönderin. Kısa süre içinde pek çok farklı alternatif linkin olduğu bir mesaj karşınıza çıkacak. Bu linklerden birine tıkladığınız zaman indirme butonu olan bir mesaj alacaksınız. Butona dokunarak, tıklayarak indirme işlemini başlatabilirsiniz.

Temel dosya formatları arasında dönüşüm için File Converter:

@newfileconverterbot

Telegram botları arasında en dikkat çekenlerde bir tanesi olan File Converter ile dosya format değişim işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Botu başlattıktan sonra herhangi bir resim, video ya da ses dosyasını karşıya yükleyin. Yükleme sonrası bot, karşınıza çevirebileceğiniz dosya formatlarını gösteren bir mesaj çıkaracak. Formatı seçtikten sonra bot, kısa süre içinde değiştirilmiş formatı ile dosyayı size gönderecek. Dilediğiniz zaman indirebilirsiniz.

Farklı yazı stilleri ile yazılar yazmak için Text Magic:

@TextMagicBot

Havalı sözleri, havalı yazı stilleriyle yazmayı seviyorsanız Text Magic Telegram botu tam size göre. Botu başlattıktan sonra dilediğiniz uzunlukta bir mesajı bot ile paylaşın. Kısa süre içinde bot, karşınıza yazdığınız metnin farklı yazı stilleri ile yeniden yazılmış versiyonlarının olduğu mesajlar gönderecek. Bu mesajlar arasından en sevdiğinizi kopyaladıktan sonra farklı platformlarda paylaşabilir ya da arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Hızlı çeviriler için Yandex Translate:

@YTranslateBot

Yandex Translate botu ile cihazınıza herhangi bir mobil uygulama indirmeden, yalnızca Telegram üzerinden çeviri yapabilirsiniz. Yandex’in çeviri hizmeti olan Yandex Translate'i, bu Telegram botu ile kullanabilirsiniz. Botu başlattıktan sonra bir kelime ya da cümleyi bot ile paylaşın. Kısa süre içinde karşınıza İngilizce çevirisi çıkacak. Botun ayarlar seçeneği üzerinden dil ayarlarınızı dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Her geçen gün kullanıcı sayısı artan Telegram’ı bir mesajlaşma uygulamasından çok daha fazlası olarak kullanmanızı sağlayan Telegram botları nedir, nasıl kullanılır, en kullanışlı Telegram botları nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bilmeniz gereken detayları anlattık. Kullandığınız Telegram botları varsa deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.