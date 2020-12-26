Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, kendi kanalında yaptığı duyuruda uygulamaya reklamların ekleneceğini açıkladı. Reklamlar, pek çok kullanıcının korktuğunun aksine sohbetlerde kendisini göstermeyecek.

Gizliliğe verdiği önem nedeniyle pek çok kullanıcının tercih ettiği mesajlaşma uygulaması haline gelen Telegram, bugün geleceğe dair yeni planlarıyla gündeme geldi. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, kendi Telegram kanalında paylaştığı duyuruda uygulamaya reklamların geleceğini açıkladı.

Pavel Durov, Telegram'ın neden reklamlara sahip olacağına dair de bazı açıklamalarda bulundu. Buna göre uygulamayı kullanan pek çok kişinin hoşuna gitmeyecek olan reklamlar, Telegram'ın 500 milyona yakın aktif kullanıcısıyla artan sunucu giderlerini karşılamaya yarayacak.

Telegram'a reklamlar geliyor:

Pavel Durov, duyurusunda Telegram'ın geçmişi boyunca şirketin giderlerini kendi cebinden ödediğini söyledi ve artık neredeyse bir milyar kullanıcı sayısına yaklaşan uygulamanın düzgün bir finansal desteğe sahip olması gerektiğini ifade etti. Böyle bir durumla karşılaşan projelerin genelde maliyeti çıkarmak için para kazanmaya başlamak veya şirketi satmak seçeneklerine sahip olduğunu belirtti.

Bunun ardından Telegram'ın izleyeceği yolu açıklayan Durov, şirketi WhatsApp'ın kurucularının yaptığı gibi satmayacaklarını açıkladı. Telegram'ın uzunca bir süre aktif olmasını sağlayacaklarını söyleyen Durov, önümüzdeki yıldan itibaren uygulamanın gelir elde etmeye başlayacağını duyurdu.

Reklamlar nasıl olacak?

Fikirden hoşlanmayan on binlerce Telegram kullanıcısı olsa da uygulamaya eklenecek reklamlar, pek çok kullanıcı tarafından aslında fark edilmeyecek zira reklamlar Telegram'ın şu anki görünümünü değiştirmeyecek. 1'e 1 veya grup konuşmalarındaki sohbetlerde reklamlar gözükmeyecek.

Bunun aksine reklamlar, milyonlarca kullanıcı tarafından takip edilen halka açık büyük kanallarda yer alacak. Bu kanalların sahipleri nasıl reklam yayınlayarak para kazanıyorsa Telegram da aynı işi yapacak. Reklamlar, uygulamaya gelecek "Ad Platform" ile bu kanallardaki kullanıcılara kullanıcı dostu ve gizliliğe saygı duyan bir şekilde gösterilecek.

Ayrıca Telegram'ın reklamlarının gösterildiği halka açık kanalların sahipleri de bu reklam gelirlerinden bir pay elde edebilecek. Tabii bu durum ancak Telegram para kazanmaya başlarsa gerçekleşecek. Reklamların eklenmesiyle Telegram hem para kazanacak hem de kazandırmaya başlayacak.