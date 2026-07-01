Temmuz 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 300 Bin TL İndirim Var!

BYD’nin Temmuz 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde SEAL, SEALION 7, HAN ve TANG modelleri yer alıyor. BYD HAN için açıklanan 300 bin TL’lik kampanya farkı dikkat çekerken, listenin en erişilebilir modeli 4.077.000 TL ile SEAL oldu.

BYD, Temmuz 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede markanın tamamen elektrikli modelleri SEAL, SEALION 7, HAN ve TANG yer alıyor. Temmuz ayında BYD HAN için kampanyalı fiyat açıklanırken, diğer modellerde tavsiye edilen liste fiyatı üzerinden fiyatlandırma paylaşıldı.

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Bu içerikte BYD’nin Temmuz 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve kampanyalı fiyat bilgilerini inceliyoruz. Aşağıdaki özet tabloda markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarını ve varsa kampanyalı fiyatlarını bulabilirsiniz.

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BYD fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı BYD SEAL 4.077.000 TL - BYD SEALION 7 4.190.000 TL - BYD HAN 4.873.000 TL 4.573.000 TL BYD TANG 5.418.000 TL -

BYD SEAL fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli 390 kW AWD Excellence 4.077.000 TL -

BYD SEAL, markanın elektrikli sedan modeli olarak sportif çizgileri ve dört tekerlekten çekişli yapısıyla listede yer alıyor. Excellence donanımıyla sunulan model, Temmuz 2026 fiyat listesinde BYD ürün gamının en erişilebilir seçeneği olarak öne çıkıyor.

BYD SEAL opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BYD SEALION 7 fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli 390 kW AWD Excellence 4.190.000 TL -

BYD SEALION 7, markanın elektrikli SUV karakterli modellerinden biri olarak Temmuz 2026 listesinde yer alıyor. 390 kW AWD motor yapısı ve Excellence donanımıyla sunulan araç, yüksek gövde tipi ve elektrikli sürüş karakterini birlikte arayan kullanıcılara hitap ediyor.

BYD SEALION 7 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BYD HAN fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli 380 kW AWD Executive 4.873.000 TL 4.573.000 TL

BYD HAN, markanın üst sınıfa konumlanan elektrikli sedan modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Executive donanımıyla sunulan araçta Temmuz 2026 döneminde kampanyalı fiyat bilgisi de paylaşıldı. Liste fiyatı ile kampanyalı fiyat arasındaki 300 bin TL’lik fark dikkat çekiyor.

BYD HAN opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BYD TANG fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli 380 kW AWD Flagship 5.418.000 TL -

BYD TANG, markanın geniş SUV sınıfındaki elektrikli modeli olarak Temmuz 2026 fiyat listesinde en yüksek fiyatlı seçenek konumunda bulunuyor. Flagship donanımıyla listelenen araç, büyük gövde yapısı ve dört tekerlekten çekişli elektrikli motor kombinasyonuyla öne çıkıyor.

BYD TANG opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.