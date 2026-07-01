Temmuz ayı sinemaseverler için harika geçecek. Sizin için bu ay vizyona girecek filmleri derledik.

Yazın ilk ayı haziranı geride bırakırken sinemaseverler gözünü temmuza çevirmiş durumda. Öyle ki temmuz, hazirandan daha da dolu dolu geçen bir ay olacak. Öyle ki yıllardır beklenen filmlerin bu ay boyunca sinemalarda vizyona girdiğini göreceğiz. Peki Temmuz 2026’da hangi filmler vizyona girecek?

Bu içeriğimizde sizin için Temmuz 2026 boyunca vizyona girecek tüm filmleri hafta hafta derledik. Christopher Nolan’ın çok beklenen The Odyssey filminden yıllar süren bekleyişin ardından gelecek yeni Örümcek Adam filmi Spider-Man: Brand New Day’e kadar birçok yapım bu ay bizlerle buluşacak.

3 Temmuz’da vizyona girecek filmler

Minyonlar ve Canavarlar

Uyurgezer

Otopsi

Dalga

Ölünün Laneti

Virginia Woolf’tan Gece ve Gündüz

10 Temmuz’da vizyona girecek filmler

Moana

Evil Dead Burn

SIR: Bedel

Tatil

Doğum Günü Partisi

Çöl Savaşçısı

17 Temmuz’da vizyona girecek filmler

The Odyssey

Noise: Lanetin Sesi

Harika Kanatlar: Ejderha Macerası

Ceza

Baba

24 Temmuz’da vizyona girecek filmler

Nasreddin Hoca 4

Hannas 3

İzci Takımı: Şelale’nin Peşinde

Kybele’nin Laneti: İstila

Hayatımın Şarkısı

Her Private Hell

31 Temmuz’da vizyona girecek filmler