Yazın ilk ayı haziranı geride bırakırken sinemaseverler gözünü temmuza çevirmiş durumda. Öyle ki temmuz, hazirandan daha da dolu dolu geçen bir ay olacak. Öyle ki yıllardır beklenen filmlerin bu ay boyunca sinemalarda vizyona girdiğini göreceğiz. Peki Temmuz 2026’da hangi filmler vizyona girecek?
Bu içeriğimizde sizin için Temmuz 2026 boyunca vizyona girecek tüm filmleri hafta hafta derledik. Christopher Nolan’ın çok beklenen The Odyssey filminden yıllar süren bekleyişin ardından gelecek yeni Örümcek Adam filmi Spider-Man: Brand New Day’e kadar birçok yapım bu ay bizlerle buluşacak.
3 Temmuz’da vizyona girecek filmler
- Minyonlar ve Canavarlar
- Uyurgezer
- Otopsi
- Dalga
- Ölünün Laneti
- Virginia Woolf’tan Gece ve Gündüz
10 Temmuz’da vizyona girecek filmler
- Moana
- Evil Dead Burn
- SIR: Bedel
- Tatil
- Doğum Günü Partisi
- Çöl Savaşçısı
17 Temmuz’da vizyona girecek filmler
- The Odyssey
- Noise: Lanetin Sesi
- Harika Kanatlar: Ejderha Macerası
- Ceza
- Baba
24 Temmuz’da vizyona girecek filmler
- Nasreddin Hoca 4
- Hannas 3
- İzci Takımı: Şelale’nin Peşinde
- Kybele’nin Laneti: İstila
- Hayatımın Şarkısı
- Her Private Hell
31 Temmuz’da vizyona girecek filmler
- Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün
- Jumbo
- Özgür Kedi Scotty
- Peter Pan Kâbuslar Ülkesi