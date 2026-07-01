Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Temmuz 2026’da Vizyona Girecek Filmler: Her Hafta Sinemaya Gitmek İsteyeceksiniz!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Temmuz ayı sinemaseverler için harika geçecek. Sizin için bu ay vizyona girecek filmleri derledik.

Temmuz 2026’da Vizyona Girecek Filmler: Her Hafta Sinemaya Gitmek İsteyeceksiniz!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yazın ilk ayı haziranı geride bırakırken sinemaseverler gözünü temmuza çevirmiş durumda. Öyle ki temmuz, hazirandan daha da dolu dolu geçen bir ay olacak. Öyle ki yıllardır beklenen filmlerin bu ay boyunca sinemalarda vizyona girdiğini göreceğiz. Peki Temmuz 2026’da hangi filmler vizyona girecek?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Eskiden Spotify mı Vardı? YouTube MP3 Dönüştürme ve İndirme Nasıl Yapılır?

Eskiden Spotify mı Vardı? YouTube MP3 Dönüştürme ve İndirme Nasıl Yapılır?

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

Bu içeriğimizde sizin için Temmuz 2026 boyunca vizyona girecek tüm filmleri hafta hafta derledik. Christopher Nolan’ın çok beklenen The Odyssey filminden yıllar süren bekleyişin ardından gelecek yeni Örümcek Adam filmi Spider-Man: Brand New Day’e kadar birçok yapım bu ay bizlerle buluşacak.

3 Temmuz’da vizyona girecek filmler

  • Minyonlar ve Canavarlar
  • Uyurgezer
  • Otopsi
  • Dalga
  • Ölünün Laneti
  • Virginia Woolf’tan Gece ve Gündüz

10 Temmuz’da vizyona girecek filmler

  • Moana
  • Evil Dead Burn
  • SIR: Bedel
  • Tatil
  • Doğum Günü Partisi
  • Çöl Savaşçısı

17 Temmuz’da vizyona girecek filmler

  • The Odyssey
  • Noise: Lanetin Sesi
  • Harika Kanatlar: Ejderha Macerası
  • Ceza
  • Baba

24 Temmuz’da vizyona girecek filmler

  • Nasreddin Hoca 4
  • Hannas 3
  • İzci Takımı: Şelale’nin Peşinde
  • Kybele’nin Laneti: İstila
  • Hayatımın Şarkısı
  • Her Private Hell

31 Temmuz’da vizyona girecek filmler

  • Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün
  • Jumbo
  • Özgür Kedi Scotty
  • Peter Pan Kâbuslar Ülkesi
Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

2026 KGM Torres Alınır mı? Tasarımı, 4x4 seçeneği ve Merak Ettiğiniz Her Şey

2026 KGM Torres Alınır mı? Tasarımı, 4x4 seçeneği ve Merak Ettiğiniz Her Şey

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

Hyundai, 96 Binden Fazla Tucson Otomobilini Geri Çağırdı: İyi de Neden?

Hyundai, 96 Binden Fazla Tucson Otomobilini Geri Çağırdı: İyi de Neden?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com