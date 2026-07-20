Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

Japonya'nın ulusal yayın kuruluşı NHK'nin hazırladığı belgeselle Toyota, 13. nesil Corolla'nın gizli tutulan karar alma ve prototip test süreçlerini ilk kez gün yüzüne çıkardı.

Dünyanın en çok satan otomobili unvanını koruyan ve 1966'dan bu yana 57 milyondan fazla satan Toyota Corolla, köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Japon ulusal yayın kuruluşu NHK'nin hazırladığı "Inside Toyota" belgeseli, 19 Temmuz'da izleyiciyle buluşarak şirketin normalde dışarıya tamamen kapalı tuttuğu kapılarını araladı.

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Belgeselde, yeni nesil Corolla'nın geliştirme aşamaları, prototip testleri, üst düzey strateji toplantıları ve basına kapalı tutulan "Ürünleştirme Kararı Toplantısı" ilk kez kamuoyuna gösterildi.

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13. nesilin tasarımı nasıl olacak?

Geliştirme aşamasındaki prototip araç yoğun kamuflaj taşıyor olsa da yeni Corolla'nın hatlarında radikal değişiklikler göze çarpıyor. Yapılan paylaşımlara göre 13. nesil Corolla; daha akıcı bir tavan çizgisine, daha eğimli A sütunlarına ve fastback tarzını andıran bir arka tasarıma sahip olacak. Bu genel görünüm, mevcut beşinci nesil Prius'un tasarım dilini güçlü şekilde anımsatıyor.

Tasarım hedeflerinin arkasında daha önce sergilenen konseptler yatıyor. 2025 Japonya Mobilite Fuarı'nda gösterilen "Corolla Concept" modeline sadık kalınarak oldukça alçak bir kaput çizgisi hedeflenmiş durumda. Mevcut kasayla karşılaştırıldığında yeni modelin aks mesafesinin uzadığı, ön bölümün kısaltıldığı ve araçta daha büyük çaplı jantlara yer verildiği görülüyor. Bu da daha alçak, aerodinamik ve sportif bir duruşu beraberinde getiriyor. İç mekânda ise mühendislik testlerinin devam ettiği; orta konsol, merkezi ekran ve kablo tesisatlarının henüz tamamlanmamış ham hâli belgesel karelerine yansımış durumda.

4 farklı seçenekle gelecek

Yeni Corolla'nın en dikkat çekici mühendislik hamlesi, Toyota'nın "Çoklu Yol" stratejisini merkezine alması oldu. Paylaşılan teknik verilere göre yeni nesil Corolla; benzinli, hibrit, şarj edilebilir hibrit, ve tam elektrikli versiyonlarının tamamında ortak bir gövde mimarisi kullanacak.

Bu ortak mimari, üretim maliyetlerini düşürürken farklı pazarların ihtiyaçlarına esnek yanıt vermeyi amaçlıyor "Corolla Concept" çizgilerine yakın bir tasarımla seri üretime geçmesi beklenen yeni Corolla'nın, yalnızca kendi kaderini değil Toyota'nın genel marka imajını da dönüştürmesi öngörülüyor.