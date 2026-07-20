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Renault Austral Alınır mı? Tasarımı, Özellikleri, Yakıt Tüketimi, Bagaj Hacmi ve 2026 Fiyatı

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Renault Austral, markanın C-SUV sınıfındaki en iddialı modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki tasarımı, donanımı, yakıt tüketimi ve fiyatıyla gerçekten alınmaya değer bir SUV mu?

Renault Austral Alınır mı? Tasarımı, Özellikleri, Yakıt Tüketimi, Bagaj Hacmi ve 2026 Fiyatı
Deniz Şen Deniz Şen /

SUV pazarı her geçen yıl daha da rekabetçi hale gelirken Renault Austral da özellikle hibrit motor seçeneği, modern tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Ancak bir otomobili sadece dış görünüşüyle değerlendirmek doğru olmaz. Yakıt tüketiminden bagaj hacmine, sürüş karakterinden fiyatına kadar birçok kriter satın alma kararını doğrudan etkiliyor.

Bu içerikte Renault Austral'ın tasarımını, teknik özelliklerini, gerçek kullanımda yakıt tüketimini, bagaj kapasitesini ve 2026 fiyatlarını tek tek inceliyoruz. Eğer "Renault Austral alınır mı?" sorusunun net bir cevabını arıyorsanız, gelin detaylara birlikte bakalım.

İçerikten Görseller

Renault Austral Alınır mı? Tasarımı, Özellikleri, Yakıt Tüketimi, Bagaj Hacmi ve 2026 Fiyatı
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Austral'in dikkat çeken tasarımıyla başlayalım:

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Renault Austral, markanın yeni tasarım dilini en başarılı yansıtan modellerden biri olarak gösteriliyor. Ön bölümde büyük Renault logosu, ince LED farlar ve keskin hatlara sahip tampon tasarımı araca oldukça modern bir görünüm kazandırıyor. Özellikle Esprit Alpine donanımında sunulan siyah detaylar ve 20 inç jantlar sportif havayı daha da güçlendiriyor. Yan profilde yükselen omuz çizgisi ve gizli arka kapı kolu gibi detaylar otomobili daha premium gösterirken, arka bölümde kullanılan ince LED stop tasarımı da güncel SUV trendlerini takip ediyor

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İç tasarımda da çok iddialı.

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Renault Austral'ın kabini, markanın son yıllardaki en modern iç mekanlarından biri olarak öne çıkıyor. Sürücü odaklı kokpit tasarımı, büyük OpenR dijital ekranlar ve yumuşak dokulu malzemeler sayesinde premium hissiyat sunmayı başarıyor. Donanım seviyesine göre Alcantara veya deri döşeme seçenekleri, ambiyans aydınlatması ve ergonomik koltuklar konforu artırırken, fiziksel klima kontrollerinin korunmuş olması da kullanım kolaylığı sağlıyor. Geniş yaşam alanı, arka koltuklarda sunulan diz mesafesi ve kaliteli malzeme hissiyle Austral, hem günlük kullanımda hem de uzun yolculuklarda konforlu bir SUV deneyimi sunuyor.

Bagaj hacmi yeterli mi?

Austral'ın motor seçeneğine göre bagaj hacmi değişiklik gösteriyor.

  • Mild Hybrid versiyonlarda 555 litre
  • E-Tech Full Hybrid versiyonlarda 527 litre

Arka koltuklar yatırıldığında ise bagaj hacmi yaklaşık 1.736 litreye kadar çıkabiliyor. Aile kullanımı açısından değerlendirildiğinde bebek arabası, büyük valizler veya uzun yol yükleri için yeterli bir alan sunuyor. Arka koltukların ileri-geri kaydırılabilmesi de ihtiyaç halinde bagaj hacmini artırmaya yardımcı oluyor.

Renault Austral özellikleri:

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  • Adaptif hız sabitleyici
  • Şerit ortalama sistemi
  • Kör nokta uyarısı
  • 360 derece kamera
  • Matrix LED farlar
  • Elektrikli bagaj kapağı
  • Harman Kardon ses sistemi
  • Masaj fonksiyonlu ön koltuklar

Austral'ın en dikkat çeken noktalarından biri teknoloji tarafı. OpenR adı verilen çift ekran sistemi toplamda yaklaşık 24 inçlik dijital alan sunuyor. Google tabanlı multimedya sistemi sayesinde Google Maps, Google Assistant ve Play Store uygulamaları doğrudan araç içerisinde kullanılabiliyor.

Renault Austral yakıt tüketimi ne kadar?

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Türkiye'de en çok ilgi gören versiyon E-Tech Full Hybrid 200 HP oluyor. Renault'nun fabrika verisine göre ortalama yakıt tüketimi 4,7-4,8 litre/100 km seviyesinde. Gerçek kullanımda ise sürüş tarzına göre şu değerler görülebiliyor:

  • Şehir içi: 4,8 - 5,7 litre/100 km
  • Şehir dışı: 4,5 - 5,2 litre/100 km
  • Karma kullanım: 5,0 - 5,6 litre/100 km

Yoğun trafikte bile elektrik motorunun sık devreye girmesi sayesinde benzinli rakiplerine göre daha ekonomik bir kullanım sunuyor. Özellikle günlük şehir içi kullanım yapan sürücüler için yakıt tüketimi Austral'ın en güçlü taraflarından biri.

Gelelim Renault Austral fiyat listesine:

Yeni Renault Austral Tanıtıldı (Artık Daha Yakışıklı, Daha Modern)

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Benzinli Mild Hybrid techno mild hybrid 160 hp auto 2.699.000 TL -
Benzinli Mild Hybrid esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 3.190.000 TL -
Hibrit esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp 3.650.000 TL -
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