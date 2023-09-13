TEMSA, şehirler arası yolculuklarda kullanılmak üzere yeni bir otobüs üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu otobüsü diğerlerinden ayıran husus, hidrojen yakıtlı olması. Aracın 1.000 kilometre civarı menzil sunacağı belirtiliyor.

Türkiye'nin en köklü ve özellikle de otobüs ile minibüs kategorisinde öncü firmalarından biri olan TEMSA'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket, Avrupa'da hidrojen yakıtlı araçlar üzerinde çalışmalarını sürdüren CaetanoBus ile bir iş birliği yaptığını duyurdu. Bu iş birliği kapsamında Türkiye'nin ilk hidrojen yakıtlı şehirler arası otobüsü üretilecek. Hidrojen yakıtlı ilk otobüsün önümüzdeki yıl banttan inmesi planlanıyor. Seri üretim ise 2025 yılında başlayacak.

Hidrojen, fosil yakıt ve elektriğe iyi bir alternatif. Henüz ciddi anlamda yayılmış olmasa da hidrojen yakıtlı araçlar, bazı ülkelerde bulunuyor. Bu alanda en çok çalışma yapan şirketlerden bir tanesi de Toyota. İşte yapılan iş birliği, Toyota iştiraklerinden olan CaetanoBus'ün bu kategorideki deneyimleri ile TEMSA'nın otobüs kategorisindeki öncülüğünü bir araya getirmiş olacak. Toyota'nın geliştirdiği ve CaetanoBus'ün şehir içi otobüslerinde kullandığı hydrogen fuel cell teknolojisi, TEMSA'nın HD platformu üstüne inşa edilen otobüslere entegre edilecek. Bu sayede hidrojenle çalışan şehirler arası otobüslerle tanışmış olacağız.

TEMSA'nın hidrojenli otobüsü 1.000 km menzil sunacak

TEMSA'nın üzerinde çalıştığı yeni model, ulaşım firmalarının dikkatlerini çekecek gibi görünüyor. Teknik özellikler açısından şu an için detaylı açıklama yapılmamış olsa da hidrojen yakıtlı otobüsün 1.000 kilometre menzil değerine sahip olması bekleniyor. Eğer bu başarılı olursa Türkiye'nin en kuzeyinden en güneyine (666 kilometre) yarım depodan biraz daha fazla yakıtla gidilebilecek. Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasındaki mesafe ise 1.650 kilometre. Tek depo yakıt, yolun üçte ikisinin tamamlanmasını sağlayacak. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan CEO Tolga Kaan Doğancıoğlu şöyle konuştu:

Bu otobüs, İstanbul’dan yola çıktıktan sonra, hiç yakıt almadan, Adana’ya rahatlıkla ulaşabilecek ya da Paris’ten hareket eden aracımız yine hiç durmadan Berlin’e varabilecek. Bu teknoloji, şehirler arası yolculuklarda hem yolculara hem de operatörlere yepyeni bir deneyim imkânı sunacak.

Hidrojen yakıtlı otobüs, sadece teknik özellikleriyle mest etmeyecek. TEMSA, bu otobüs ile sıfır emisyonlu araçlarına bir ürün daha eklemiş olacak. TEMSA, bu otobüs ile 8 elektrikli ve bir de şehir içi hidrojenlinin yanına bir de şehirler arası otobüs eklemiş olacak. TEMSA, sadece birkaç yıl içerisinde şimdikinden katbekat fazla konuşulacak gibi görünüyor.