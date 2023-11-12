Kült hâline gelmiş olan Terminatör serisi, 2019 yapımının ardından "artık emekli olması gerek" gibi yorumlar almıştı. Yeni anime, bu durumu değiştirir mi dersiniz?

Çoğumuz, daha küçükken izlediği Terminatör filmlerinden etkilenmiştir. Ne de olsa çocukken izlediğimiz bu filmlerde ne yapılırsa yapılsın etrafa korku saça saça insanları öldüren karakterler söz konusuydu. Tabii alt metinde de mesajlar vermeye çalışan bu yapım sadece insanı geren yönüyle değil, genel yapısıyla da seri olarak kült hâline gelmişti.

Netflix ise gerçekleştirdiği Geeked Week etkinliğinde yeni Terminatör yapımından bir duyuru fragmanı paylaşarak serinin sevenlerini heyecanlandırdı. Fakat bu sefer film, anime olarak geri dönüyor. Duyuru fragmanı ise maalesef filmden ne beklememiz gerektiği konusunda fikir edinmemizi sağlamıyor.

Terminator: The Anime Series fragmanı:

Dediğimiz gibi, bu bir duyuru fragmanı olduğundan dolayı anime’nin nasıl görüneceğine, karakter çizimlerine ve seslendirmelere göz atamıyoruz. Fakat serinin önceki yapımlarında olduğu gibi yine insan ve robot ırkının savaşa sürüklendiği distopik bir gelecekten, savaşı önlemek adına geçmişe gönderilen bir kadın askerin hikâyesini izleyeceğiz.

Bu bağlamda karakterimiz, 2022 yılından 1997’ye, Skynet muadili bir yapay zekâ modeli geliştirmeye çalışan Malcolm Lee isimli bir bilim insanını koruması için gönderilecek. Peki kimden ya da neyden koruyacak? Lee’yi ortadan kaldırması için gelecekten gönderilen terminatörden elbette. Bu sırada askerimizin, Lee’nin ve 3 çocuğunun çevresinde dönen olayları göreceğiz. Skynet'in bu dönemde kendi bilincini kazandığı ve insanlığı ortadan kaldırmak istediği biliniyor.

Terminatör serisi, hayranlar tarafından tıpkı Hızlı ve Öfkeli gibi “artık rafa kalkması gerek” şeklinde yorumlanıyor. Fakat söz konusu anime başarılı olursa, popüler serinin yeniden canlanma fırsatı doğabilir. Çıkış tarihi için net bir şey söylenmedi fakat, fragmanın sonunda "Yakında" yazdığını görüyoruz. Bu bağlamda anime içeriğini gösterecek fragmanın gelmesi de çok sürmeyecektir. Siz ne düşünüyorsunuz?