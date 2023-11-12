Netflix, Geeked Week etkinliğinde önemli yapımlar duyurdu. Bunun haricinde oyun kütüphanesi için de ciddi yatırımlar yapıldığını görüyoruz.

Yakın zamanda gerçekleşmiş Geeked Week etkinliğinde Netflix, platforma ekleyeceği yeni yapımları duyurdu ve birçoğu için fragmanlar da gösterdi. Bunlar arasında The Witcher animasyon filmi gibi büyük ilgi odağı olanlar da vardı. Fakat şirketin aynı abonelikle sunduğu oyun kütüphanesine de önemli eklemeler yaptığını gördük.

Her ne kadar bu kütüphaneye hem Android hem de iOS cihazlardan erişebilme imkânımız olsa da duyurusu yapılan bazı oyunlar sadece iOS tarafında oynanabilecek. Bilgisayar ve konsol üzerinde keyifli saatler geçirdiğimiz bu oyunların, yapıları gereği mobilde de keyifli olacakları şüphesiz.

La Casa de Papel’in oyunu Money Heist, seçimleri size bırakıyor.

Bu bağlamda interaktif bir La Casa de Papel deneyimi bizleri bekliyor. Diziden tanıdığımız ekiple sürekli etkileşimde olduğumuz bu oyun, aralık ayında kütüphaneye eklenecek.

Dizinin ilk ve ikinci sezonu arasında geçen Shadow and Bone: Enter the Fold:

Shadow and Bone dizisinin sevenleri için yapılmış bu oyunda tek bir mekanik yok. Onun yerine birden fazla oyun mekaniği tek yerde toplanmış ve hikâye anlatımı bu yolla sağlanmış. Söz konusu dizinin sevenlerindenseniz ve oyun da ilginizi çektiyse, hemen şimdi Netflix kütüphanesinden oyunu oynayabilirsiniz.

Chicken Run: Eggstraction ise çerezlik bir oyun.

Oldukça sevilen Chicken Run serisinin yaratıcılarından gelen bu oyun, yine filmin sevenleri için yabancı olmayacak türden eğlenceli bir oynanış sunuyor. Çıkış tarihi için henüz net bir şey söylenmedi.

The Dragon Prince: Xadia

Dragon Prince dizisine dayalı bu yapımda dizideki önemli karakterlerden bazılarını canlandırıyor, farklı yeteneklerle düşmanları alt ediyoruz. Tabii bu süreçte keşfedeceklerimiz de olacağı için The Dragon Prince: Xadia, özellikle de dizinin sevenleri tarafından dikkat çekecektir.

Gelelim asıl oyuncuların merak ettiklerine. İlk durağımız Hades

Antik Yunan tanrılarını, silahlarını ve çatışmalarını esprili ve bir o kadar da keyifli bir şekilde gördüğümüz Hades, yoğun çatışma ve kombo kısımlarıyla bunları gölgede bırakıyor. Kendine has grafikleri, oynanış stili ve karakterleri olan oyunun ikincisi çıkmadan bitirmenizi öneriyoruz.

Fakat sadece iOS cihazlardan oynanabileceğini de belirtelim.

Platform oyunu dendiğinde kendini öne çıkaranlardan: Braid, Anniversary Edition

Braid; platform ve bulmaca mekanikleriyle, farklı mekânlarıyla ve özellikle de zaman manipülasyonu mekaniğiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Anniversary sürümü ise grafikleri günümüze daha yakışır hâle getiriyor.

Death’s Door’da görevimiz ruh toplamak

Fakat bunu yaparken sayısız düşmanla uğraşıyor, bulmacalar çözüyor ve zindanlar geziyoruz. Kendine has bir çizim tarzı olan oyunun animasyonları da oldukça tatlı. Keyifli ve çeşitli dövüş sistemini de buna eklediğimizde Death’s Door, özellikle de mobilde keyifle oynayabileceğiniz bir yapım oluyor.

Katana Zero’nun dizisi yapılsa da izlesek.

Ne olup bittiğini oyunu bitirince bile anlamakta zorlanabileceğiniz bu yapım, zaten hikâyesinden ziyade oynanış stiliyle sizi kendisine bağlayacak. Çizgisel olarak kendi hikâyesinde ilerleyen Katana Zero, 2024’te Netflix mobil kütüphanesine eklenecek.

Etkinlikte yer alan oyunlar bu şekildeydi. Sizin favoriniz veya “Bu kesinlikle oynanmalı” dediğiniz oyun hangisi oldu?