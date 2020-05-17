Terraria, Anlık Oyuncu Sayısı Rekoru Kırdı

2011 yılında yayınlanan ve dün ömrünün son ve en büyük güncellemesini alan Terraria, bugün kendisinin anlık oyuncu sayısı rekoru kırdı. Oyun, aynı anda 500.000 oyuncu tarafından oynandı.

Açık dünya hayatta kalma oyunları ve 2 boyutlu dünyanın birleşmesiyle ortaya çıkan Terraria, 9 yıl önce çıkmış olmasına rağmen hâlâ büyük bir oyuncu topluluğu tarafından oynanmaya devam ediyor. 2011 yılında Re-Logic tarafından geliştirilerek piyasaya sürülen oyun, bugün yeni bir rekor kırdı.

Terraria, kendi bünyesinde bugün aynı anda oyunda bulunan oyuncu sayısı rekorunu kırmayı başardı. Oyunun daha önceki rekoru olan 489.886 oyuncu sayısı, bugün oyunun aynı anda 500.000 oyuncu tarafından oynanmasıyla kırıldı. Böylelikle Terraria, Steam’deki yerini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Terraria, son ve en büyük güncellemesini aldı:

2 boyutlu bir dünyada hayatta kalmaya çalıştığınız ve kendi düzeninizi kurduğunuz Terraria, bugün CS:GO ve Dota 2’den sonra Steam’de en çok oynanan üçüncü oyun olma unvanına sahip. Ayrıca oyun, şu anda Steam’de Dünya Çapında En Çok Satanlar listesinin de başında bulunuyor.

Peki Terraria nasıl oldu da 9 yılın ardından yeniden bir fırlama yaşadı? Aslında bu sorunun cevabı, oyuna gelen son güncellemedeydi. Oyun, dün belki de en büyük güncellemesi ve aynı zamanda son güncellemesi olan ‘Journey’s End’ güncellemesini aldı. Güncellemeyle birlikte oyuna sayısız yenilik eklendi.

Journey’s End güncellemesiyle birlikte oyuna eklenen yenilikler o kadar fazla ki oyunun geliştiricileri, her güncellemede yayınlanan güncelleme notlarını bu kez Steam’de yayınlayamadılar. Çünkü yeni güncellemenin yenilikleri, sadece yazıdan oluşan 45 sayfalık metne denk geliyordu.

Yine de güncellemeyle birlikte gelen yeniliklerin üstünden geçmek gerekirse oyun, 800’den fazla yeni eşyaya, yeni düşmanlara, yeni mekanlara, NPC’ler için yeni sistemlere, hızlı seyahate ve dahasına kavuştu. Yani bugüne kadar yalnızca PC platformunda 14 milyon kopya satan oyun, dün gelen güncellemeyle yepyeni bir oyun oldu ve bugün yeni bir rekor kırmayı başardı.