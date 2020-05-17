Bu Kadar İnsana Sunucu mu Dayanır? GTA Online Çöktü

Epic Games’te ücretsiz olan GTA 5’in online sunucularına şu anda erişilemiyor. Rockstar Games tarafından da doğrulanan bu gelişme, Rockstar Games ve Social Club sunucularını kapsıyor.

Rockstar Games’in ünlü oyunu GTA 5, geçtiğimiz gün Epic Games’te ücretsiz olmuştu. Yaşanan gelişmenin ardından yüz binlerce yeni oyuncunun katıldığı oyun, görünen o ki bu oyuncu sayısını taşımakta zorluk çekiyor. Ortaya çıkan son bilgiye göre, hem Social Club hem de Rockstar Games’in sunucularında sorunlar yaşanıyor. Ayrıca Epic Games'in de sunucularına erişimde zorluklar yaşandığı raporlandı.

GTA Online ve Red Dead Online’a girmeye çalışıyor, ancak giremiyorsanız, sebebi sunucuların çökmesinden kaynaklanıyor. Rockstar Support tarafından bir sorun yaşandığını doğrulayan Rockstar Games, sorunun ne zaman çözüleceği konusunda bir açıklama yapmadı. Oyunun sunucularının sabah saatlerinde de sorun yaşadığı biliniyor.

Sunuculara girenler de aşırı yavaş olmasından şikâyet ediyor

Şu anda pek çok kişi Rockstar Games’in sunucularına girmekte zorluk yaşarken, girmeyi başaranlar da sunucuların normalden çok daha yavaş olduğunu raporladı. GTA Online’ın sunucuları, bu ayın başlarında da benzer sorunlarla karşılaşmıştı, ancak bu sorunlar yaklaşık 1 saat içerisinde çözülmüştü.

Rockstar, yaşanan sorunun kaynağını henüz açıklamadı, ancak tahminlerimize göre oyunu Epic Games’ten ücretsiz alan oyuncuların sunucuya aşırı yük bindirmesinden kaynaklanıyor.

Epic Games’ten GTA 5’i ücretsiz nasıl alabilirim?

Epic Games, geçtiğimiz cuma günü dünyanın en ünlü oyunlarından olan GTA 5’i ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. 1 hafta boyunca sürecek bu etkinlikte, oyunu bir kez kütüphanesine ekleyen oyuncular, GTA 5’e sonsuza kadar sahip olabilecekler. Eğer sizler de GTA 5’i ücretsiz almak istiyorsanız, detaylı bir şekilde açıkladığımız haberimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.