The Telegraph gazetesine göre Tesla, Birleşik Krallık’ta enerji düzenlemesinden sorumlu kurumlara elektrik satışı için lisans başvurusunda bulundu.

Elon Musk’ın elektrikli otomobil firması Tesla, Birleşik Krallık’ta yeni bir yatırıma hazırlanıyor. Firma, Birleşik Krallık’taki enerji piyasasını düzenlemekten sorumlu mercilere yaptığı başvuruyla elektrik satma hakkı için lisans almak istediğini ortaya koydu.

Yaşanan bu gelişme üzerine gözler Tesla’ya dönerken firmadan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili olarak bir haber hazırlayan The Telegraph haberinde de başka bir detay yer almadığı görüldü.

Tesla spekülasyonların odağında

Tesla’nın yaptığı başvuruya dair detay vermemiş olması spekülasyonları da beraberinde getirdi. Firmanın geçmişine baktığımızda bazı bölgelerde müşterileri için batarya depolama tesisleri inşa etme tecrübesi olduğunu görüyoruz. Firmanın Güney Avustralya’da 50 bin çatı güneş paneliyle bir santral kurma projesi de devam ediyor. Yani Tesla, elektrik üretmek ve depolamakta bir geçmişe sahip.

Öte yandan Tesla’nın bu deneyimleri pek de Birleşik Krallık için uygun değil. Sürekli yağmur yağan bir ülkede güneş panelleri pek de verimli olmuyor. Yine de firma, daha önce Vermont’ta gördüğümüz gibi panellerden bir ağ kurabilir ya da elektrik depolayabilir.

Tesla sadece otomobil üretmiyor

Tesla’nın nihai ürünü elektrikli otomobil olsa da firma bu otomobilin pek çok parçasını da kendisi üretiyor. Firma çok miktarda batarya da üretiyor. Hatta Tesla için otomobil de üreten batarya firması demek çok da mantıksız değil.

Firmanın bu özelliği de Birleşik Krallık’taki yeni yatırımın özelliklerinin belirlenmesi için önemli bir ipucu sunuyor olabilir. Yani Tesla, Birleşik Krallık’ı elektrik ekipmanları, bataryalar gibi ürünleri için kullanmanın peşinde de olabilir.

Son dönemde sık sık haberle konu olan Tesla, son olarak Elon Musk’ın yaptığı açıklamalar sonrasında ciddi değer kaybetmişti. Piyasadaki durumundan bağımsız olarak elektrikli otomobil ve batarya üreticisi, fosil yakıtların yerini karbon emisyonu olmayan sistemlerin alması konusunda özellikle otomobil sektörüne önderlik etmeye devam ediyor.