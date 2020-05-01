Yetenekli Tesla Sürücüsü, Büyük Bir Kazayı Atlattı

Bugüne kadar Tesla Model 3’ün sürücüleri nasıl kurtardıklarını görsek de bugün bir sürücünün Model 3’ü nasıl kurtardığını gördük. Sürücü, herhangi bir otonom sürüş yardımı olmadan büyük bir kazayı atlattı.

Elektrikli otomobillerin öncüsü olarak sayabileceğimiz Tesla, bugüne kadar gördüklerimizle güvenlik konusunda kendisini kanıtlamayı başardı. Şirketin her modelinde bulunan gelişmiş sistemler, sürücünün otomatik kontrolü etkinleştirmemesi durumunda bile anlık olarak tepki verebiliyor.

Tesla’nın kazayı kıl payı atlattığı görüntüleri bugüne kadar çok gördük ancak bugün göreceğimiz görüntüde aslında Tesla’nın gelişmiş sistemleri rol oynamıyor. İzleyeceğimiz video, sürücünün tepki yeteneğini ortaya çıkarıyor. Gelin, o şok edici videoya yakından bakalım.

Bu kez bir sürücü Tesla Model 3'ü kurtardı:

Tesla Model 3’üyle Almanya’da bir otobanda ilerleyen Simon Schneider, önünde oluşan trafiği aşmak için sol şeride geçiyor ancak tam da bu sırada kendisi gibi davranmaya çalışan bir sürücü, Tesla Model 3’ün yalnızca önüne kırmakla kalmıyor, aynı zamanda en sol şeride de geçmeye çalışıyor.

Tam da bu sırada Tesla Model 3’ün yetenekli sürücüsü, en sol şeride geçmeye çalışan otomobile çarpmamak için zor ve ani bir manevra yapıyor. Sürücü, sol tarafta bulunan beton bariyerlere ve sağ taraftan gelen arabaya çarpmaktan santimetrelerle kurtuluyor.

Yetenekli sürücü sayesinde ne hatalı sürüş yapan otomobil ne de Tesla Model 3, hiçbir kazaya karışmıyor. Bu süreç boyunca Tesla Model 3’ün Otopilot modu kapalı konumdaydı ve kaza anında Tesla Model 3’te yer alan kaza önleyici sistemler de devreye girmedi. Bu görüntüler, bizlere bir kez daha trafikte ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatıyor.

Tabii Tesla Model 3’ün herhangi bir önlemi bu kaza anında devreye girmese de bu durum, Tesla’nın otomobillerinin ne kadar güvenli olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bunu yalnızca biz söylemiyoruz; bugüne kadar yapılan birçok değerlendirmede Tesla, diğer otomobillerden kat kat güvenli bulundu.