Tesla'nin ekim ayında duyurduğu Cybercab isimli robotaksi modelinin bir kumandaya sahip olduğu iddia edildi. Araç, kablolu olarak veya uzaktan kontrol edilebiliyordu.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, bundan birkaç ay önce düzenlediği bir etkinlikte robotaksi modeli "Cybercab"ı tanıtmıştı. Bu otomobilin en dikkat çeken özelliği, bir direksiyona ve pedallara sahip olmamasıydı. Araç, tamamen otonom yapıdaydı.

Tesla, bu otomobili bir süredir Petersen Otomotiv Müzesi'nde sergiliyor. Müzeyi ziyaret eden kişiler, Tesla'nın robotaksi modelini yakından inceleme imkânı yakalıyorlar. Ancak bu otomobil, birkaç gündür garip bir mesele ile gündemde.

İşte Tesla Cybercab'ın Petersen Otomotiv Müzesi'nden paylaşılan görüntüleri:

Yukarıda, bizzat Petersen Otomotiv Müzesi tarafından yayımlanmış dikkat çekici bir video var. Bu videoda Tesla Cybercab'ın otonom sürüş sistemleri de gösteriliyor. Ancak konuya aşina kaynaklar, yukarıdaki videoda gördüğünüz şeylerin tabiri caizse bir "simülasyondan" ibaret olduğunu söylüyorlar. Çünkü kaynaklara göre Tesla Cybercab, uzaktan kontrol edilebiliyor.

Xbox kumandasına benzer bir kumandasının olduğu söyleniyor

Kaynakların iddiasına göre yukarıdaki videonun hazırlandığı sıralarda Tesla Cybercab, bir uzaktan kumanda ile kontrol edildi. Xbox kumandasına benzer bir tasarıma sahip olan bu kumandanın araç içerisinde kablo ile de kullanılabildiği söyleniyor. Ancak bu büyük bir problem mi? Çok da değil gibi. Neticede otonom bir araç, GPS verisinin sağlıklı olmadığı müze gibi bir yerde manuel olarak kontrol edilmek zorunda.

Tesla Cybercab ile ilgili detaylı bilgi için:

Tesla, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu olay, en azından bazı kesimler için Tesla'yı linçlemek için bir fırsat olarak kullanılabilir gibi görünüyor.