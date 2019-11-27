Elon Musk: '250 Bin Kişi Cybertruck İçin Ön Sipariş Verdi'

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Cybertruck isimli pick-up modelinin 146 bin ön sipariş aldığını açıklamıştı. Musk, yeni bir açıklama yaparak ön sipariş sayısının 250 bini aştığını belirtti.

Amerikan otomobil üreticisi Tesla, ürettiği elektrikli otomobil modelleri ile sektöre öncülük etmeye devam ediyor. Şirketin en son tanıttığı Cybertruck isimli pick-up modeli de elektrikli araba sektörüne bomba gibi bir giriş yaptı. İlginç tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cybertruck, tanıtımda yaşanan bir aksilikle birlikte iyice gündemdeki yerini sağlamlaştırmış oldu.

Tesla şirketinin CEO’su olan ve Cybertruck’ın tanıtımını gerçekleştiren Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinde yaptığı bir paylaşımla Cybertruck’ın satış rakamlarını açıklamıştı. Daha önce piyasaya sürülen pick-up modellerinden daha güçlü olan ve açık bir şekilde hiçbirine benzemeyen Cybertruck, hiçbir reklam ve maddi destek yapılmadan 146 bin kişiden ön sipariş almayı başarmıştı. Bundan yaklaşık 3 gün sonra bugün Elon Musk, yeni bir tweet ile yeni satış rakamını açıkladı.

Tesla Cybertruck, 250 bin barajını aştı:

Elon Musk, yeni pick-up modelinin satışlarından memnun kalmış olacak ki sürekli olarak bununla ilgili paylaşımlar yapıyor. Twitter hesabında bundan 3 gün önce “146k (146 bin)”, 2 gün önce “200k (200 bin)” içerikli paylaşımlar yapan Elon Musk, bugün de yeni bir paylaşım yaparak son durumu takipçilerine bildirdi.

Musk’ın attığı tweet'e göre Tesla Cybertruck, şimdiden 250 bin kişi tarafından ön sipariş aldı. Bu veriler, şirketin yalnızca 49 saat içerisinde 50 bin adet rezervasyon aldığını belirtiyor. Bu da şirket için 2 milyar dolarlık potansiyel bir gelir demek oluyor. Elbette bu rezervasyonlar ya sipariş şeklinde tamamlanıyor ya da iptal edilebiliyor. Dolayısıyla şu anda ön sipariş için rezervasyon alan kullanıcılar siparişlerini iptal edebilir ya da daha yüksek veya daha düşük bir modele geçiş yapabilirler.

Elde olan verilerin tamamının geçerli olduğunu varsayınca Tesla Cybertruck’ın iyi bir başarı yakaladığını söylemek çok da zor değil. Şirket, yeni pick-up modelinin tanıtım aşamasında bazı aksiliklere uğramış olsa da iyi bir ivmeyle zirveye doğru tırmanıyor gibi gözüküyor. Elon Musk, camların kırılmasının sebebi olarak daha önce kapılara balyozla vurulmuş olmasını gösterse de bazı kişiler bunun bir pazarlama stratejisi olduğunu da düşünüyor.