Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz günlerde yeni pick-up modeli Cybertruck’ın tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtımda kırılmaz denen camları kırılan Tesla Cybertruck, internet ortamında alay konusu olmuştu. Fırsat bu fırsat diyen LEGO da Tesla Cybertruck tanıtımı ile dalga geçti.

Elektrikli otomobil sektörüne öncülük eden Tesla, geçtiğimiz günlerde fazlasıyla ilginç bir tasarıma sahip olan güçlü pick-up modeli Cybertruck’ın tanıtımını gerçekleştirmişti. Tanıtım gerçekleştirilirken bazı kişiler, yeni pick-up Cybertruck’ı beğenirken bazı kişiler ise aracın tasarımının ilginçliği sebebiyle yeni modeli 'değişik' olarak yorumlamıştı. Tasarımı ve donanım özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Tesla Cybertruck, tanıtımda yaşanan bir aksilikle gündemdeki yerini sağlamlaştırmıştı.

Tesla, aracı tanıtırken aracın tamamen zırhlı olduğu ve aracın camlarının süper güçlü camlar olduğu belirtilmişti. Aracın camlarının test videolarını gösteren Tesla’nın yayınladığı görüntülerde otomobilin camları gerçekten de kırılmıyordu ancak tanıtım esnasında gerçekleştirilen testlerde bir aksilik yaşandı. Önce aracın kapısına balyozla vuruldu ve kapının sağlamlığı kanıtlandı. Ardından sıra camlara geldiğinde ve cama çelik bir top fırlatıldığında cam, beklenilenin aksine kırıldı. Bu nedenle Tesla internette dalga konusu hâline geldi.

Oyuncak şirketi LEGO da Tesla’yı tiye aldı:

Danimarka merkezli oyuncak şirketi LEGO, Tesla’nın tanıtım günü yaşadığı aksiliğin ardından şirketin yaşadığı aksilikle biraz eğlenmek istedi. Facebook sayfası üzerinden bir paylaşım yapan LEGO, Tesla Cybertruck’ın kırılmaz denen camlarının kırılması ile dalga geçmek için bir fotoğraf yayınladı ve üzerine de bununla ilgili bir yazı yazdı.

Otomobilin kırılmaz camlara sahip olduğunu belirten Tesla’yı tiye alan LEGO, gri bir lego parçası ve dört tekerlekten oluşan bir ‘aracın’ fotoğrafını yayınladı ve fotoğrafa “Kamyonun evrimi işte burada. Kırılmaz cam garantili" notunu düştü. Bilindiği gibi daha önce de araç hakkında birçok kişi ve firmadan alaycı dille paylaşımlar yapılmıştı. Tesla firmasından ya da Elon Musk'tan bu paylaşıma yanıt gelip gelmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.