Tesla, Avrupa ve Orta Doğu'daki bazı şehirlerde Cybertruck tanıtım etkinlikleri düzenleyecek. Şirket, ne yazık ki İstanbul'u pas geçmiş durumda. Tesla Türkiye'nin devrede olduğu bildiriliyor.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, birkaç gündür gizemli paylaşımla meşguldü. Şirketin Avrupa ve Orta Doğu bölgeleri için açılan bir X hesabından yapılan paylaşımda, aralarında İstanbul'un da bulunduğu bir dizi şehirden bahsediliyordu. Ayrıca yapılan paylaşımlarda, Cybertruck da bulunuyordu.

Bugünse bu gizemli paylaşımların nedeni belli oldu. Tesla, önümüzdeki iki ay boyunca Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Bu etkinlik kapsamında Tesla Cybertruck, bazı şehirlerde Tesla hayranları ile buluşacak.

İstanbul, etkinliğe dahil edilmedi!

Tesla'nın bugün yaptığı açıklamada, ne yazık ki İstanbul'a yer verilmedi. Tanıtım günleri kapsamında Avrupa'nın dört bir yanını dolaşacak olan Cybertruck, İstanbul'u pas geçecek. Tesla, neden böyle bir şey yaptığını açıklamadı ancak Emre Özpeynirci'ye göre Tesla Türkiye, İstanbul'un da programa alınması için devreye girmiş durumda.

Emre Özpeynirci tarafından yapılan açıklama:

İstanbul'u eklemediler!



Tesla Cybertruck'un Mayıs-Temmuz ayları arasında Avrupa ve Ortadoğu'da 100'den fazla noktada yapacağı tanıtım turunda İstanbul yok.



Tesla Türkiye yetkililerinin takvime İstanbul'u ekletmeye çalıştıklarını öğrendim.



İşin ilginç tarafı geçen hafta yayınlanan ilk açıklamada İstanbul adı geçen şehirler arasındaydı.

Emre Özpeynirci'nin açıklamasının üzerine bir ekleme yapmamız gerekiyor. Tesla Avrupa ve Orta Doğu X hesabından yapılan eski paylaşımda, İstanbul ile bulunan Manchester, Barselona ve Lizbon gibi şehirler de bulunuyordu. Bugün yapılan açıklamada bu şehirler de yok.

Tesla Cybertruck'ın Avrupa ve Orta Doğu tanıtım etkinliği ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım Tesla Türkiye, programa İstanbul'u da dahil etmeyi başarabilecek mi...