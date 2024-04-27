Bir tasarımcı, Tesla’nın sadece sedan olarak sunulan en ucuz arabası Model 3’ü hatchback olarak hayal etti. Sonuçlarda, özellikle Avrupalıların çok seveceği bir otomobil ortaya çıktı.

Tesla, hem satışları hem de kârının düşmesi nedeniyle pek de iyi bir dönemden geçmiyordu. Elektrikli otomobil devinden son zamanlarda duyduğumuz tek iyi haber, Elon Musk’ın bir açıklamasıydı. CEO, ilk çeyrek kazanç çağrısında 2025 yılında uygun fiyatlı daha fazla model sunacaklarını ifade etmişti.

Yıllardır beklenen bu modelin ne olacağı konusunda hâlâ herhangi bir bilgi yok. Nasıl araçlar olacaklarını bilemiyoruz. Bir tasarımcı tarafından oluşturulan konsept görsel ise şirketin şu anda en ucuz aracı olan Model 3’ü farklı bir şekilde hayal ediyor ve “Böyle olsa güzel olurmuş.” demenizi sağlıyor.

Tesla Model 3, hatchback bir model olsa nasıl olurdu?

Theottle ismiyle tanınan yetenekli bir tasarımcı, normalde sedan olan Model 3’ü, hatchback bir araç olarak hayal etti. Sonuçlara baktığımızda oldukça iyi olduğunu görebiliyoruz ve bu versiyonun neden hiçbir zaman gelmediğini sorguluyoruz.

Konsepte Alfa Romeo’nun ünlü modeli Guiletta ilham vermiş. Alfa Romeo’nun karakteristik unsurları çıkarılıp Model 3’ün daha modern LED arka farları gibi bölümleri eklenmiş. Ayrıca camlar da Model 3’ün özellikleriyle donatılmış. Biraz Mazda 3 hatchback’e de benziyor desek yanlış olmaz. Bu tarz birçok konsepti bulunan Theottle isimli kullanıcının Instagram hesabına buradan göz atabilirsiniz.

Tesla’nın uygun fiyatlı modeliyle ilgili herhangi bir bilgi olmadığının altını tekrar çizelim. 2025’te gelecek bu araçlar, Model 2 isimli yeni bir otomotil olabilir. Ya da Model 3’ün düşük özellikli farklı bir versiyonu olabilirler. Yani bu konsept, herhangi bir sızıntıyı ya da bilgiyi yansıtmıyor. Sadece “Hatchback olsa nasıl olurdu?” sorusu için oluşturulmuş.

Hatchback bir Model 3’ün ne kadar başarılı olabileceğini kestirmek zor. Muhtemelen sedan kadar satmayacaktır. Ancak Avrupa gibi sedanın o kadar fazla tercih edilmediği pazarlarda güçlü bir alternatif olabilirdi. Tabii ki bunlar sadece bir tahmin. Ne Tesla’nın ne de Elon Musk’ın hatchback bir Model 3 çıkarma planı yok. Yani gerçeğe dönüşme ihtimali çok düşük.

Konsept Model 3 hatchback’in nasıl oluşturulduğuna dair paylaşılan video:

Tesla, yakın zamanda Model 3'ün yepyeni bir Performance versiyonunu tanıtmıştı: