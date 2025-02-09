Tesla, 2025 model Model Y için bir tanıtım videosu paylaştı. Bu tanıtım videosunda aracın tüm tasarım detaylarına değiniliyor.

Elektrikli otomobil sektörünün dev isimlerinden Tesla, bundan birkaç hafta önce tanıttığı yeni Model Y için bir video paylaştı. Şirketin resmî YouTube kanalından paylaşılan video, yeni Tesla Model Y'nin tasarım detaylarına derinlemesine bir bakış atmamızı sağlıyor.

Yeni nesil Tesla Model Y, gerçekten oldukça şık bir tasarıma sahip. Yapılan çalışmalar ile hem ön hem de arka kısma ışık barları eklendi. Ayrıca yepyeni bir difüzör tasarımı oluşturuldu. Böylelikle Tesla, bugüne kadarki en yakışıklı modelini üretmiş oldu.

İşte yeni Tesla Model Y için hazırlanan tanıtım videosu:

Yeni Tesla Model Y, Avrupa ile ABD pazarında çoktan satışa sunuldu. 61.970 euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabilen yeni Model Y, şimdilik sadece "Launch" olarak isimlendirlien tek donanım seçeneği ile sunuluyor.

Yeni Model Y'nin Türkiye'ye girişi için de çalışmalar devam ediyor gibi görünüyor. Zira şirket, Türkiye'deki internet sitesinde de yeni Model Y'yi göstermeye başladı. Ancak fiyat bilgisi ile satın alım seçeneği şimdilik pasif durumda. Ancak Webtekno olarak, 2025 Tesla Model Y tahminî fiyatını sizler için hesaplamıştık.

Yeni Tesla Model Y'nin tahminî Türkiye fiyatı için: