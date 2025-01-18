Bir İngiliz tarafından satın alınan Tesla Cybertruck, İngiltere polisi tarafından trafikten men edildi. Ayrıca araca en konuldu. Peki neden böyle bir olay yaşandı?

Tesla'nın şimdilik sadece Kuzey Amerika'da resmî olarak sattığı pick-up modeli Cybertruck, İngiltere'de ilginç bir olayla gündem oldu. Bir İngiliz tarafından satın alınan Tesla Cybertruck, trafik polisleri tarafından trafikten men edildi. Üstelik kolluk kuvvetleri, Tesla'nın dev pick-up'ına el koydular. Peki ne oldu da böyle bir olay yaşandı?

Bir otomobilin İngiltere'de kullanılabilmesi için ilgili yol güvenlik testlerinden geçmiş olması gerekiyor. Ancak söz konusu testler, Tesla'nın 3 tonluk pick-up modeli için yapılamadı. Bu durum, Tesla Cybertruck'ın İngiltere'de yola çıkmasının yasa dışı olduğu anlamına geliyordu. Hâl böyle olunca da araca el konuldu.

İngilizler, Tesla Cybertruck için endişeli

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İngiliz kolluk kuvvetleri, "Tesla Cybertruck, İngiltere'de kullanıma uygun değil. Aracın uygunluk sertifikası da yok." ifadesini kullandılar. Açıklamada, "Bazılarına önemsiz gelebilir ancak Cybertruck ile bir kazaya karışmaları hâlinde diğer sürücü veya yayaların güvenliği konusunda haklı endişeler mevcut." denildi.

Edinilen bilgilere göre aracın sahibine teslim edilebilmesi için satın alım işlemlerine ilişkin resmî belgelerin ibraz edilmesi gerekecek. Ayrıca aracın sigortasının İngiltere'deki düzenlemelere uygun olarak yeniden yapılması gerekecek. Ancak tüm bunlar yapılsa bile aracın trafiğe çıkıp çıkamayacağı belli değil. Cybertruck'ın uygunluk sertifikasının olmaması, araç sahibinin başına bela olacak gibi görünüyor.