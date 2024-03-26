Tesla Cybertruck'ın kullanım kılavuzu, elektrikli pick-up'ın kablosuz şarj desteğine sahip olduğunu ortaya koydu. Özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı bilinmiyor.

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin 2019 yılında tanıtıp birkaç ay önce de piyasaya sürdüğü pick-up modeli Cybertruck'ta, kablosuz şarj teknolojisinin bulunduğu ortaya çıktı. Görünen o ki sistem henüz hazır değil ancak Tesla, kablosuz şarj için tüm alt yapıyı oluşturmuş durumda.

Aslına bakacak olursak Tesla, bundan birkaç ay önce kablosuz şarj teknolojileri geliştirdiği açıklamasıyla gündem olmuştu. Tesla Cybertruck'ın kullanım kılavuzunu tek tek okuyan bir Cybertruck sahibi, bu açıklamanın gerçek olduğunu bir anlamda ispatlamış oldu. Çünkü Tesla, Cybertruck'a kablosuz şarj imkânı sağlayacak gerekli sistemi, araca çoktan entegre etmiş.

Tesla'nın kablosuz şarj teknolojisi, akıllı telefonlarla benzer mantıkta çalışacak

Meraklı bir Tesla sahibinin incelediği Cybertruck kılavuzunun bir bölümünde, "endüktif şarj başlıkları"ndan bahsedildiği tespit edildi. İşte bu şarj başlıkları, Tesla Cybertruck'ın kablosuz şarj desteğine sahip olduğunun ispatı niteliğinde. Çünkü endüktif şarj başlıkları, temel olarak bobinler aracılığıyla enerji aktarımının sağlanmasını kapsıyor. Yani aynı akıllı telefonlardaki kablosuz şarj mantığından bahsediyoruz.

Ancak burada önemli bir farklılık var. Akıllı telefonların kablosuz şarj özellikleri, telefon ile şarj pedinin birbirine yapışmasını içeriyor. Bir otomobil için bu çok da kolay değil. Tesla, tam da bundan kaynaklı olarak "manyetik rezonans" tekniğinden faydalanabilir. Bu teknikte, şarj kaynağı ile cihazın üst üste yapışmasına gerek olmuyor. Enerji iletimi, belirli bir mesafede yapılabiliyor. Tesla'nın bu noktada nasıl bir çalışma yapacağı şimdilik belli değil.

*Tesla Cybertruck kılavuzundan alınan ekran görüntüsü.

Tesla Cybertruck kılavuzunda, endüktif şarj başlıklarının boş olduğu belirtiliyor. İşte bu boşluklar, muhtemelen yakın bir gelecekte kablosuz şarj modülleri ile donatılacaklar. Bu modülün takılı olduğu otomobiller, kablosuz şarj teknolojisini desteklemeye başlamış olacaklar. Tesla tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmamış olsa da buradan anladığımız, kablosuz şarj özelliğinin opsiyonel olarak sunulacağı yönünde.