Tesla Cybertruck, kısa süreliğine Türkiye'ye geliyor. Ancak araç satışa sunulmak için değil sergilenmek üzere geliyor.

Elon Musk'ın sıradışı pick-up projesi Cybertruck, şu an için yalnızca ABD'de satışa sunulmuş durumda. Aracın 75.000 dolarlık fiyat etiketini düşündüğümüzde bu duruma çok da üzülemiyor olsak da pek çoğumuzun aracı yakından incelemek isteyeceğine eminiz. Gelecek hafta itibarıyla bu fırsatınız olacak.

Resmi web sitesinde yeni bir etkinlik sayfası yayımlayan Tesla Türkiye, Cybertruck'ın ülkemize geleceğini duyurdu. Ancak Cybertruck, Türkiye'de satışa sunulmayacak. Yalnızca açıklanan tarih ve konumlarda İstanbul ve Ankara'daki teknoloji ve otomobil tutkunlarının incelemesi için sergilenecek.

Tesla Cybertruck, 6-14 Kasım'da Türkiye'de

Tesla Türkiye'nin paylaşımına göre Cybertruck, 6-10 Kasım tarihleri arasında İstanbul'daki Vadistanbul'da ziyaretçilerini bekliyor olacak. 12-14 Kasım tarihlerinde ise Ankara'daki Armada AVM'de teknoloji tutkunlarıyla bir araya gelecek.

Ancak Tesla Cybertruck'ı yakından incelemek için ilgili günlerde ilgili konumlara gitmek yeterli olmayacak. Cybertruck'ı yakından keşfetmek için buraya tıklayarak kayıt oluşturmanız gerekiyor. Tesla Türkiye'nin açıklamasına göre Cybertruck'ı incelemeye gidenler, Model Y ile test sürüşü yapma fırsatı da yakalayacaklar.