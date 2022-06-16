Tesla, internet sitesini güncelledi. Bu güncelleme ile şirketin neredeyse tüm modellerine zam yapıldı. Zamlar, 2.500 dolar ila 6.000 dolar aralığında değişiyor. Üstelik şirketin bazı otomobillerini satın alanlar, araçlarına kavuşmak için 1 yıl beklemek zorunda kalacaklar...

Elektrikli otomobil devriminin önemli isimlerinden bir tanesi olan Tesla, artan maliyetler nedeniyle zora girmiş gibi görünüyor. Zira şirket, resmi internet sitesini güncelledi ve fiyatlarını okkalı şekilde artırdı. Şirketin tüm araçları, 2.500 dolar ila 6.000 dolar aralığında zamlanmış durumda.

Aslına bakacak olursak Tesla'nın otomobilleri, son bir yıllık süreçte aşama aşama zamlanmıştı. Ancak son zamlar, yakın geçmişin en yüksek oranları olarak karşımıza çıktı. Üstelik şirket, fiyat güncellemesiyle birlikte araçlarının teslimat tarihlerini de güncelledi. Buna göre Tesla otomobil satan alan tüketiciler, seçtikleri modele göre bazen 1 yıl beklemek durumunda kalabilecekler.

Tesla otomobiller kaç para oldu?

Tesla'nın en uygun fiyatlı modeli olarak bilinen Model 3'ün Long Range versiyonu, artık 57 bin 990 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Bu aracın birkaç gün önceki fiyatı 54.490 dolar olarak karşımıza çıkıyordu. Yani artık Tesla Model 3 bile o kadar uygun fiyatlı bir araç değil. Bununla birlikte Model Y Long Range'in fiyatı 3.000 dolar zamla 65.990 dolara, Tesla Model S Long Range'in fiyatı ise tam 5.000 dolar zamla 104.990 dolara çıktı. Tesla Model X'teki fiyat artışı ise 6.000 dolar. Bu otomobil artık 120.990 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

Burada dikkat edilmesi gereken esas mesele, Tesla'nın önemli bir dönemeçte olduğu. Bilindiği üzere COVID-19 salgını, otomobil sektöründeki hammadde teminini zorlaştırdı. Fiyatlar eşi benzeri görülmemiş düzeyde arttı. Şirket, artık 1 yıl sonrası için sipariş alır hale gelmiş durumda. Buradan şunu çıkarabiliriz; şirketin üretmesi gereken çok sayıda otomobil var. Bu 1 yıllık süreçte maliyetlerin nasıl değişeceği, şirketin bugünkü fiyatlarla kar edip edemeyeceği net değil. Olur da hesaplar tutmazsa, Tesla'nın zarar ettiği haberlerini sizlerle paylaşmak durumunda kalabiliriz.