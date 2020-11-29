Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın otomobillerdeki harici kameraları uzaktan canlı olarak izlemeye imkan sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalıştığı iddia edildi. Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Elon Musk'ın CEO'luğunu üstlendiği ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, araç sahiplerine sunacağı yeni özellikleri test etmeye devam ediyor. Aktarılanlara göre şirket, yakın zamanda elektrikli otomobillerdeki kameralara uzaktan erişime izin veren bir özelliği kullanıma sunacak.

Bu özellikle kullanıcılar, arabalarının otopilot sürücü destek sistemine güç veren harici kameralar aracılığıyla görebileceklerini uzaktan akıllı telefon yardımıyla görüntüleyebilecek. Bir başka deyişle yeni özellik sayesinde araçların güvenliği artarken araç sahiplerinin şüpheli durumları izlemesi de kolaylaşacak.

Araç sahipleri, aracın çevresini canlı olarak görüntüleyebilecek:

Kısa bir süre önce Tesla'nın büyük bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığını ve güncellemeyi önümüzdeki dönemlerde göndermeyi planladığı ortaya çıkmıştı. Güncellemeyle birlikte gelecek yeni özelliklerin neler olduğu henüz tam olarak bilinmiyor ancak söz konusu özelliğin de bu güncellemeye dahil edilebileceği söyleniyor.

Tesla, esasında araçlarına yönelik vandallık ve hırsızlık vakalarındaki artış nedeniyle geçtiğimiz dönemlerde Sentry (Gözcü) Mode özelliğini kullanıma sunmuştu. Araç park ettiğinde araçtaki harici kameralarla etrafı gözlemleyip kayıt altına alan bu özellik, olağan dışı durumlar için alarm ve bildirim sistemine de sahip.

Araç sahiplerinin Sentry Mode özelliğini kullanabilmek için otomobillerine bir depolama cihazı takmaları ve ayarlardan ilgili özelliği etkinleştirmesi, kaydedilen görüntüleri izlemek içinse depolama cihazını alıp bir bilgisayara bağlaması gerekiyor. Yeni özellik sayesinde artık Sentry Mode etkinleştirilmemiş olsa bile araçların kameralarını canlı olarak görüntülemek mümkün olacak.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere bu yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Bununla birlikte özelliğin hiç kullanıma sunulmama ihtimalinin bulunduğunu da unutmamak gerekiyor. Konuya dair yeni gelişmeler yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.