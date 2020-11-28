Porsche Taycan Satışları Beklentileri Karşılayacak

Dünyaca ünlü otomotiv firması Porsche, tarihinin ilk elektrikli modeli olan Taycan'dan çok şey bekliyordu. Araç bu beklentileri karşılamayı başarıyor.

2020 yılı hemen hiçbir şey için iyi geçen bir yıl olmadı. Otomobil üreticileri ise pandemi döneminde aksayan tedarik zincirleri nedeniyle büyük zorluklar yaşadı. Porsche ise tüm yaşananlara rağmen son yılların en önemli otomobillerinden birini satışa sürmeyi başardı.

Alman firmanın tarihindeki ilk elektrikli otomobili, satış anlamında firmanın beklentilerini karşılamayı başardı. Almanya'da Auto Motor und Sport'a konuşan Porsche CEO'su Oliver Blume, 20 bin Taycan hedefini tutturma yolunda olduklarını doğruladı.

Pandemi Taycan'ı durduramadı

Blume, yaptığı açıklamada aracın satış başarısına vurgu yaptı. Porsche CEO'su açıklamasında, koronavirüs pandemisinin ilk dalgasında bayiler ve fabrikalar kapalı olduğu için sorun yaşasalar da 20 bin otomobil hedefini aşacaklarını söyledi. Pandeminin ilk dalgası yaşanırken Porsche, küresel anlamda yalnızca 4480 Taycan satabilmişti.

Porsche kendini yeni düzene çok hızlı bir şekilde adepte etmeyi başardı. Bu değişimin sonucu olarak da firmanın satışları neredeyse 11 bin birimi bulmayı başardı. Yine de firmanın yıl sonuna kadar 9 binden fazla Taycan satması gerekiyor.

Genel olarak oldukça beğenilen Taycan, Avrupa'da yılın en çok satılan Porsche modeli olmayı başarmıştı. ABD'de de pek çok kişinin lüks elektrikli otomobil tercihi bu modelden yana oluyor. Yani araç pazar konumu olarak oldukça güçlü.

Porsche'un gözü Çin'de

Yılın bitmesine bir aydan biraz uzun bir süre kala Porsche'nin 9 bin aracı satması pek olası gözükmese de Alman firmanın bir beklentisi var. Bu beklenti de hali hazırda salgını atlatan, stadyumlarını açan ve hayatın normale döndüğü Çin'de araca yönelik talebin yüksek olacağı tahminlerinden geliyor.

Çin'de Taycan'ın normalden daha uygun bir fiyat etiketine sahip olan RWD Taycan versiyonu da satışta olacak. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin, en çok elektrikli otomobil satılan ülkeler arasında da başı çekenlerden biri olarak biliniyor.