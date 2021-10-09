Tesla Her 45 Saniyede Bir Araç Gövdesi Üretmeyi Hedefliyor

Tesla, 9 Ekim'de Giga Berlin'de düzenlediği “Giga Fest” ile birçok merak edileni açıkladı. Şirketin yeni açılacak fabrikada hedeflediği üretim sayısı ise festivale damgasını vurdu. Her 45 saniyede 1 araç üretmeyi hedefleyen şirket, faaliyetlerine başlamak için Devlet Çevre Ofisi'nden onay bekliyor.

Tesla yılda 500.000 araba üretimi yapmayı hedeflediği Giga Berlin fabrikasında ön üretim çalışmalarına devam ediyor. Şirket, Giga Berlin’de 9 Ekim’de düzenlediği “Giga Fest” etkinliği ile bazı yeni ve heyecan verici gelişmeleri açıkladı.

Festival kapsamında fabrikada üretilmesi beklenen Model Y'nin teknik özellikleri ve üretim performansı hakkında ilgi çekici birçok gelişme duyuruldu. Festivaldeki bir pankartta yer alan açıklamaya göre Giga Berlin 500.000’den çok daha fazla araç üretmeyi hedefliyor.

"Her 45 saniyede 1 araba gövdesi üretiyoruz"

Gigafactory Belin’de gerçekleşen Tesla Giga Fest’te yer alan bir pankartta “Ekibimiz, araba parçalarını birbirine kaynaklayan, perçinleyen ve yapıştıran bir robot ordusu tarafından destekleniyor. Son derece hassas ve hızlı hareketlerle, her 45 saniyede 1 araba gövdesi üretiyoruz” yazıyordu. Bu hesaba göre Tesla'nın yılda 700.000 araç üretebileceği söylentileri yayılırken şirketin CEO'su Elon Musk, beklenen üretim performansına ulaşılmasıyla hedeflenen üretim sayısını açıkladı.

Musk'ın açıklamasına göre fabrika 45 saniyelik üretim döngüsünü tamamlarsa ortalama bir haftada 10.000 araç üretebilecek. Bu hesaba göre Giga Berlin haftada 10.000 araç üretmeye başlarsa, yılda 520.000 araç üretimi gerçekleşecek. Elon Musk geçtiğimiz günlerde bir fabrikanın yüksek üretime geçebilmesi çok kolay olmadığını belirterek, Giga Berlin’in en yüksek üretime geçebilmesi için en az bir yıllık zamana ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.

Devlet Çevre Ofisi, Tesla’nın resmi başvurusunu henüz onaylamadığı için Tesla Giga Berlin henüz faaliyete geçemedi. Yakın zamanda Giga Shanghai başvurusu için onay alan Tesla kısa süre içinde Giga Berlin için onay alarak üretime başlayacağından umutlu.

Model Y'nin yeni renkleri ve pil paketi tanıtıldı

Tesla, Model Y’nin bu yıl Alman fabrikasında üreteceği renkleri açıkladı. Birinci sınıf bir boyahaneye sahip olduklarını her fırsatta vurgulayan şirket, Model Y için koyu kırmızı ve mavi renk seçeneklerinin eklendiğini açıkladı.

Tesla şimdiye kadar Model X, Model S, Model 3 ve Model Y için 18650 ve 2170 pil hücrelerini kullanıyordu. Ancak daha uzun ömürlü, daha uygun fiyatlı ve daha güçlü yeni bir pil tasarladı. 4680 hücreli yapısal pil paketini ilk kez 2020’nin Eylül ayında tanıtmıştı. Tesla’nın oldukça başarılı yeni üretimi olan yapısal pil takımı, Tesla Giga Berlin faaliyete geçtiğinde kullanılmaya başlayacak. Yeni çıkacak Model Y araçları muhtemelen Tesla’nın yeni pilleriyle ve 4680 hücrelerinin kullanıldığı dünyadaki ilk araçlar olacak. Tesla'nın Giga Berlin’de kendi pil fabrikasına da sahip olması bekleniyor.

Model Y’nin deneme üretiminden ilk görüntüler yayınlandı

Şu anda Gigafactory Texas'ta Model Y'nin üretim çalışmaları sürdürülüyor. Yakın zamanda Elon Musk'ın annesi Maye Musk, Tesla üretim alanında Model Y’ye ait görüntüler içeren bir video paylaştı. İnstagram'da paylaşılan video klip, Elon Musk'ın, kardeşi Kimbal Musk ile yürürken çekilen videosu ve Gigafactory Texas’ın üretim alanlarının görüldüğü birkaç videodan oluşuyordu. Bu gönderiyle araç üretim tesisinde Model Y’nin üretim alanı olduğu tahmin edilen tesis dikkat çekti. Video’dan görüldüğü kadarıyla Model Y tamamlanmış gibi görünüyordu.

Video’da Ağustos ayında paylaşılan Model Y’nin ilk örneğine oldukça benzeyen siyah renkli Model Y’ler bulunuyordu. Tesla’nın Giga Texas’taki Model Y’nin ön üretim aşamasında olduğu düşünülürse Model Y’nin piyasaya çıkması şaşırtıcı olmayacak. Üretim aşamasında gerçekleştirilen kalite kontrol testlerinin tamamlanmasının ardından üretim ve teslimatların kısa bir sürede gerçekleştirileceği düşünülüyor.