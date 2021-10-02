Tesla Yılın 3. Çeyreğinde de Satış Sayılarını Açıkladı

Dev otomobil şirketi Tesla, 2021’in üçüncü çeyreği için üretim ve teslimat sayılarını açıkladı. 2019’dan bu yana açıklanan raporlarda olduğu gibi bu yıl da sektörde ilk sırada yer almaya devam ediyor.

Elektrikli araç tasarımı, üretimi ve satışında önde gelen Amerikan otomobil şirketi Tesla, yıl sonuna yaklaşırken 2021'in 3. çeyreğindeki satış ve üretim sayılarını açıkladı. Tesla son üç aydaki üretim ve teslimat sayılarıyla yine rekor kırdı.

Tesla 2019’un ilk çeyreğinden bu yana satışlarında devamlı yükselişte olmayı başarmıştı. Sektörde yaşanan tedarik sorunlarına rağmen teslimat ve üretimde yükselerek ilerledi ve kendi rekorunu kırdı. Son açıklanan rakamlara göre son üç ayda 237.823 araç üretildi ve 241.300 araç satıldı. Şirket tarafından ”Üçüncü çeyrekte yaklaşık 238.000 araç ürettik ve 240.000'den fazla aracın teslimatını gerçekleştirdik." şeklinde açıklama yapıldı. Ayrıca yetkililer bu süreçte küresel tedarikte yaşanan sorunlardan kaynaklanan aksamaları sabırla karşılayan müşterilerine teşekkür etti.

En çok tercih edilen Tesla modelleri belli oldu

Teslim edilen 241.300 aracın 232.025'i Model 3 ve Model Y’lerdi. Bu modeller Tesla’nın toplu pazar arabalarıdır ve teslimatlarının önemli bir kısmını oluşturur. Kalan 9.275 araç ise Model S ve Model X'lerden oluşuyor. Geçen yılın sonlarında yenilenen Model S ve Model X araçlarının güncellenmiş versiyonlarının teslimatlarının 2022’de başlaması bekleniyor.

Tesla’nın açıklamasında belirtildiği gibi şirket kontrolü dışında gelişen birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. Yılın başından bu yana dünyadaki tüm otomobil üreticileri gibi, birçok aracın üretiminin durdurulmasına sebep olan yarı iletken çip kriziyle mücadele etti.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın bu krizin kısa süreli olacağını açıkladığından daha önce bahsetmiştik. Dev şirket bu sorunu çözmek için çalışmalarını hızlandırmış ve yarı iletken çip araştırma/geliştirme çalışmaları için 52 milyar dolarlık yatırım yapmıştı. Tüm otomobil üreticilerini etkileyen çip krizine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde de üretimini büyütmeyi başardı.