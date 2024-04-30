Elektrikli otomobil sektörünün devi Tesla, son dönemdeki toparlanmasını sürdürdü ve bugün %15 değer kazandı.

Tesla hisseleri bir dönem büyük düşüş yaşamıştı ve bu da Elon Musk'ın serveti üzerinde de hatırı sayılır bir düşüş yaratmıştı. Son birkaç gündür ise Tesla eski günlerine geri dönüşün sinyallerini veriyor. Aslında Cybertruck'ın yaşadığı sorunların ardından bu yükseliş pek olası gibi gözükmüyordu. Peki bu artışın nedenleri ne?

Çin seyahati Musk'a yaradı

Tesla'nın hisselerindeki bu artışın ilk nedeni olarak yakın zamanda gerçekleştirdiği Çin seyahati gösteriliyor. Çin Başbakanı Li Qiang ile bir görüşme yapan Musk, ülkede üreteceği modellerde tamamen otonom sürüş teknolojisi için onay almayı başarmıştı.

Amerikan firmanın aldığı bu onay, yatırımcılar arasında da heyecan yarattı. Zira son dönemde Tesla, özellikle de BYD başta olmak üzere Çinli elektikli otomobil üreticileri ile ciddi bir rekabet içerisinde bulunuyordu. Bu yüzden de bu haberler borsada olumlu karşılık buldu.

Etkinlikler öncesi umutlar taze

Bir diğer önemli nokta da Tesla'nın bugün Avrupa ve Orta Doğu bölgesi için gerçekleştireceğini açıkladığı etkinlikler oldu. Çeşitli ülkelerde yapılacak olan etkinliklerle beraber Cybertruck'ın daha geniş bir coğrafyaya yayılacak olması da şirket hisselerine olumlu yönde etki etti.

Daha önce elektrikli otomobil pazarında kısıtlı bir coğrafyaya odaklanan ve büyük rakiplerle pek rekabete girmemiş olan Tesla, bu sorunu çözmeye başladığını da düzenleyeceğini açıkladığı etkinliklerle göstermiş oldu.

Sizce Tesla hisseleri yükselişine devam edecek mi? Yoksa yakında bir düzeltme mi gelecek? Yorumlarınızı bekliyoruz.